Coop Liguria, 14.000 pasti donati con "Un voto, un pasto"

Oltre 8.000 pasti donati per 41.700 Euro alle associazioni che operano tra Genova, Tigullio e Golfo Paradiso. È questo il primo risultato dell’iniziativa “Un voto, un pasto“, di Coop Liguria. Grazie a 13.983 voti raccolti a livello regionale nelle aree di Mondovì e Ovada, i pasti virtuali raccolti saranno 14 mila, pari a un valore di 70 mila euro se si guarda all'intera regione, con 6.840 pasti donati solo tra Genova, Busalla, Arenzano e Cogoleto.

L'iniziativa è nata nel 2020: per il quarto anno consecutivo, dunque, Coop Liguria ha scelto di incentivare con la solidarietà la partecipazione alle assemblee, che si sono svolte tra maggio e giugno, impegnandosi a donare un pasto a chi si prende cura delle persone in difficoltà per ogni voto espresso dai soci. Un coinvolgimento che dal 2020 a oggi è quasi raddoppiato: se nel 2020 erano stati donati pasti per 35.000 euro, nel 2021 il contributo è salito a 45.000 Euro, nel 2022 a 53.000 Euro e ora è arrivato a 70.000 Euro. In totale parliamo di oltre 200.000 Euro donati al territorio in quattro anni.

“Abbiamo raccolto fondi tramite l’attività fatta dalla cooperativa, che comporta la donazione di 5 Euro per ogni socio che partecipa alla vita attiva: quest’anno hanno partecipato in 14.000 -spiega Roberto Pittalis, presidente di Coop Liguria-. Il nostro fine è agire per la società e il territorio in cui viviamo e operiamo da quasi 80 anni, e l’iniziativa è andata in crescendo in questi quattro anni: abbiamo raccolto oltre 200.000 euro, donati ad associazioni che sul territorio intervengono concretamente sul territorio per le fasce di popolazioni meno abbienti, che hanno bisogno anche di un sostegno di tipo alimentare”.

Le donazioni sono state consegnate direttamente nelle mani dei rappresentati delle associazioni: Rete Ricibo, Borgo solidale, Comunità di Sant’Egidio, Arciconfraternita di Voltri, Sole Luna, San Vincenzo (Prà, via del Mirto, Parrocchia Santa Sabina e Punto Valpolcevera), social market Sporta Aperta, mensa di vallata, centro ascolto Caritas Sestri Ponente, rete Spesa sospesa Valbisagno, emporio solidale rete centro storico, Music for Peace, Comunità di San Benedetto al Porto, associazione Padre Santo, parrocchie N.S. Lourdes e N.S. degli angeli, associazione La Salle, Croce Rosa di Rivarolo, rete Assieme, Centro per non subire violenza, Croce Rossa (sezioni di Busalla, Cogoleto e Arenzano) e Croce D’Oro di Sciarborasca.