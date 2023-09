Agricoltura rigenerativa: Tikehau Capital investe 120 mln euro in Biobest

Tikehau Capital, gruppo globale di asset management alternativo, annuncia un investimento di 120 milioni di euro in Biobest, leader mondiale nel settore dell'impollinazione e del controllo biologico integrato di parassiti e malattie. Questo investimento strategico è realizzato insieme agli azionisti storici di Biobest, oltre a M&G, Unigrains e Sofiproteol. L'apporto di capitale finanzierà l'acquisizione di Biotrop, un'azienda brasiliana specializzata in soluzioni biologiche per la nutrizione e la protezione delle colture in campo aperto.

Presente in oltre 60 Paesi, Biobest è leader mondiale nel controllo biologico di parassiti e malattie. L'acquisizione di Biotrop posiziona Biobest come uno dei principali operatori in Sud America, consentendo alla società di ampliare la propria gamma di soluzioni biologiche, tra cui il biocontrollo (insetti utili e biopesticidi), gli inoculanti, i biostimolanti e i servizi di impollinazione. Queste soluzioni saranno utilizzate sia per le colture indoor che per quelle outdoor, completando il portafoglio esistente di Biobest. Grazie alla diversità delle proprie attività, Biobest ha contribuito in modo significativo a ridurre la dipendenza dai pesticidi convenzionali, contribuendo così ad alleviare la pressione sulla biodiversità.

Questo primo investimento della strategia di PE impact di Tikehau Capital dedicata all'agricoltura rigenerativa è pienamente in linea con la sua missione di sostenere le aziende nella riduzione attiva delle emissioni di carbonio legate all'attività agricoltura, nella protezione delle risorse idriche e nel ripristino della biodiversità.

L’agricoltura, lo sfruttamento del suolo e la deforestazione rappresentano la seconda fonte di emissioni globali di gas serra, oltre a contribuire in modo significativo al declino della biodiversità e a consumare il 70% dell’acqua dolce disponibile. Tikehau Capital, in partnership con AXA e Unilever, investe in aziende che propongono soluzioni per favorire la transizione dell’agricoltura verso pratiche rigenerative, al fine di generare un impatto positivo sulla salute del suolo e sulle risorse ambientali. Queste pratiche svolgono un ruolo fondamentale nella lotta al cambiamento climatico e alle sfide ambientali. Terreni in salute possono catturare il carbonio, favorire la biodiversità, conservare l’acqua e migliorare la resilienza agricola, che a sua volta garantisce la produzione di prodotti alimentari nutrienti, fibre tessili e fonti di biomassa, offrendo al contempo fonti di reddito sostenibili per milioni di persone.