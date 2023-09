Maltempo. Oliveti e ortofrutta e vigne distrutti in Puglia: a rischio aziende agricole

L'autunno è appena arrivato e i danni all'agricoltura sono già ingenti. In particolare in Puglia dove gli effetti più disastrosi delle grandinate di sabato pomeriggio si riscontrano nel centro della Regione. "É un disastro, c’è chi ha perso tutto", dichiara Gennaro Sicolo, presidente Cia Puglia e vicepresidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani. La confederazione riferisce in particolare di "pomodori distrutti, olive a migliaia per terra strappate dalla furia di vento e grandine, stessa cosa per l'uva, con i vigneti sferzati e i grappoli sbattuti al suolo". In Provincia di Foggia, i danni maggiori si riscontrano in special modo nelle aree rurali di San Severo, Lucera, Sannicandro, Torremaggiore, mentre nel Barese, gli effetti peggiori del maltempo si segnalano nei comuni di Molfetta, Terlizzi, Ruvo, Corato, Giovinazzo e Bitonto. A Terlizzi, intere produzioni di rose rosse sono andate completamente perdute. Completamente distrutto anche un ettaro di girasoli.

“Le segnalazioni e le immagini che ci sono arrivate sono uno strazio, migliaia e migliaia di olive sono a terra, spazzate via dalla furia di vento e grandine", spiega Sicolo. "L’agricoltura, ovviamente, è il comparto più esposto, quello che subisce i danni più ingenti. Per questo occorre trovare nuove e più efficaci soluzioni di difesa e maggiori garanzie assicurative e di ristoro, perché risollevarsi da mazzate come queste, che tra l’altro ora si verificano una dopo l’altra a intervalli sempre più corti, è davvero molto dura, a volte può essere impossibile".

La situazione in ambito olivicolo è stata denunciata anche da Unapol, il cui presidente Tommaso Loiodice afferma: “Le olive, giunte ormai a maturazione, non hanno retto agli eventi atmosferici ed è davvero frustrante dover vedere il frutto degli ulivi spazzato via a ricoprire il terreno. Sono scene a cui non vorremmo assistere, il lavoro di un intero anno perso poco prima della raccolta. Chiaramente, tutto questo si traduce in un disastro economico che mette a repentaglio la sopravvivenza di tante aziende agricole e le economie di interi territori, con una perdita economica importante in un settore tra i più strategici dell’agroalimentare italiano”.

Avendo la Protezione Civile diramato un ulteriore allerta meteo che interessa nuovamente la Puglia, Loiodice sollecita "uno sforzo congiunto di operatori e Governo al fine di trovare soluzioni che proteggano gli investimenti dei nostri produttori olivicoli. Eventi atmosferici estremi sono sempre più frequenti, e lo scotto dei cambiamenti climatici ricade principalmente sul settore maggiormente esposto, quello agricolo, che necessita quindi di maggior tutela".