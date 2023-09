Nutriscore. Afidop: "Minaccia credibilità dei formaggi italiani"

"Apriremo un tavolo insieme ad Afidop per cercare di capire, senza particolari aggravi per la distribuzione, come riuscire a dare la possibilità alle persone di sapere verso quali prodotti indirizzarsi e avere la libertà di scegliere in maniera più oculata cosa acquistare". Lo ha annunciato il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida in occasione di un incontro al Masaf, alla presenza dell'Associazione dei Formaggi Italiani Dop e Igp (Afidop), in occasione della presentazione del nuovo logo di Afidop e di uno studio Griffeshield sul consumo dei formaggi.

Per il presidente di Afidop Antonio Auricchio, “l’impegno confermato oggi per promuovere il corretto utilizzo delle denominazioni e una adeguata presentazione dei formaggi certificati ci dà una marcia in più per tutelare e valorizzare anche grazie al supporto del mondo della ristorazione questo patrimonio unico e distintivo e fortemente rappresentativo della cucina italiana, candidata dal Ministro Lollobrigida a diventare patrimonio Unesco”.

“L’incontro di oggi – ha dichiarato Roberto Calugi, direttore generale di Fipe-Confcommercio - segna l’avvio di una collaborazione, quella tra Fipe e Afidop, che ha come scopo quello di agire concretamente attraverso la stesura di un pacchetto di Linee Guida per promuovere al meglio le produzioni certificate all'interno dei menù dei Pubblici Esercizi e incentivarne la conoscenza e il consumo".

“Al Governo chiediamo di continuare a tenere dritta la barra sulla valorizzazione dei prodotti Dop e Igp, rafforzando controlli e strumenti. Troppo spesso ci troviamo – ha detto Auricchio - di fronte a pratiche destinate a confondere il consumatore nei supermercati, dove prodotti certificati e non sono messi assieme senza distinzione, generando confusione nelle scelte di acquisto dei nostri consumatori. Occorre rafforzare i controlli mirati alla tutela delle nostre produzioni e a salvaguardare i consumatori, anche grazie alla cabina di Regia, istituita dal Masaf, per sostenere e difendere la filiera agroalimentare di qualità italiana".

Tra le emergenze da affrontare anche il Nutriscore, il sistema di etichettatura “a semaforo” dei cibi, promosso dalla Francia che per Afidop "svaluta i formaggi italiani e fornisce ai consumatori informazioni limitate e fuorvianti, minacciandone credibilità e consumo, specie sui mercati esteri".

L’evento al Masaf è stato anche l’occasione per presentare il nuovo logo di Afidop, che simboleggia tutte le anime dell’associazione – quella cooperativa e quella industriale -, con la goccia a rappresentare il settore lattiero e i prodotti freschi e la forma stilizzata tesa a racchiudere le declinazioni dei singoli formaggi, dai molli agli stagionati. Afidop, anche attraverso i suoi profili social, si qualifica così come una voce unica di un settore che vuole raccontare qualità, eccellenza italiana, territori e biodiversità.