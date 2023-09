Granarolo: Paltrinieri sigla il "Patto con il Mare"

Gregorio Paltrinieri, campione olimpico e ideatore di Dominate the Water, un tour marino che nell’edizione 2023 tocca Cattolica, Taranto, Talamone e Mondello promuovendo nuoto e attenzione alle spiagge e al mare, ha firmato oggi il Patto con il Mare, un impegno formale elaborato dall’Università di Pollenzo. La firma formale del Patto è avvenuta alla presenza dei vincitori della terza tappa, delle autorità locali, di Silvio Barbero, vicepresidente dell’Università di Pollenzo e co-fondatore di Slow Food, e di Myriam Finocchiaro, responsabile della Sostenibilità Granarolo, una delle prime aziende a sottoscrivere il Patto.



L’obiettivo 6 dell’Agenda 2030 promosso dalle Nazioni Unite per le persone, il pianeta e la prosperità vuole Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico -sanitarie. Si parla di acqua potabile naturalmente, ma l’accesso all’acqua dolce passa attraverso il rispetto della terra e del mare, in Italia come nei paesi in via di sviluppo. Il mare è alleato per combattere la crisi climatica e il riscaldamento del pianeta, il Patto aiuta a conoscere meglio la nostra risorsa più importante, l’unico capitale naturale in grado di garantire benessere e sostenibilità alla nostra vita presente e futura. Il Patto con il Mare è un patto contro l’inquinamento delle acque, la cultura dello scarto e dello spreco perché il mare non può più essere la discarca della Terra. Il patto è un impegno a proteggere la sua biodiversità perché noi siamo parte di un unico sistema.



“Il Patto intende elaborare strategie condivise per raggiungere gli obiettivi esplicitati dagli 11 descrittori con cui la Commissione Europea definisce i criteri e le norme metodologiche relativi alla valutazione del buono stato ecologico delle acque e i traguardi ambientali per la strategia marina, in equilibrio con lo sviluppo sostenibile del pianeta. Nessuno prende in considerazione che il 50% del nostro respiro viene dal mare - sottolinea Silvestro Greco, ideatore del Patto con il Mare per la Terra, direttore del Laboratorio di Sostenibilità e Economia Circolare di Unisg e vicepresidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli durante la presentazione - Il mare forma il 90% della biosfera, copre il 71% della superficie terrestre e assorbe il 50% delle emissioni gas serra. Tuttavia, solo il 5% del fondo oceanico è stato esplorato e solo il 7% viene custodito grazie alle riserve e alle aree marine protette. Da qui la volontà dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo di farsi promotrice di un patto per sensibilizzare sul capitale naturale più importante e partecipare alla costruzione di un modello alternativo a quello attuale”.

L’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo ha il compito di aggregare competenze, relazioni, progetti e formazione, a partire dal proprio centro di ricerca interno e del proprio network di sostenitori. Tra le prime realtà che hanno sottoscritto il Patto vi sono i Partner Strategici Unisg, insieme ad alcuni atenei e enti di ricerca.

Sarà possibile per aziende e famiglie sottoscrivere il Patto con il Mare contestualmente al momento della firma da parte di Paltrinieri, ma si tratta di un impegno che deve passare attraverso azioni concrete e rendicontate. Granarolo ha deciso di sostenere #DominateTheWater in coerenza con l’idea di promuovere il #benessere delle persone e nella convinzione che la manifestazione contribuisca a diffondere una cultura del rispetto delle spiagge e dei mari.



“Ci è sembrato importante chiedere a un grande testimonial come Gregorio Paltrinieri di unirsi a noi e agli altri partner strategici dell’Università. Insieme ci impegneremo a far conoscere, proteggere e conservare la #biodiversità marina, fondamentale risorsa per salvaguardare il benessere umano”, ha commentato il presidente di Granarolo Gianpiero Calzolari.



“Siamo fieri di poter ospitare i rappresentanti del Patto per il Mare e di esser il tramite per una p ulteriore divulgazione dei suoi principi ed obiettivi, questo per noi è un nuovo importante step nella sensibilizzazione della nostra community. A Taranto anche grazie al nostro intervento si è riusciti ad installare un montascale, che la cittadinanza chiedeva da tempo, per permettere ai disabili di raggiungere la banchina, un più sicuro e facile accesso al mare e conseguentemente la possibilità di praticare sport in acqua. Non dobbiamo mai dimenticarci che anche il mare è casa nostra”, così Gregorio Paltrinieri ha commentato la giornata.