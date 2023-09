De Carlo (Comagri Senato): "Sovranità alimentare è parola d'ordine"

Un secco e deciso "no" ai cibi sintetici e all'alimentazione a base di insetti è stato ribadito oggi in una sede internazionale da parte di un rappresentante della maggioranza di governo italiana. “La strada per la sovranità alimentare è quella di una produzione maggiore e migliore, non certo quella che vuole vederci consumatori di farina di insetti e di cibo costruito in provetta". Lo ha dichiarato il senatore Luca De Carlo, presidente della IX Commissione - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, questa mattina in occasione della Conferenza interparlamentare sulla Pac in corso a Zagabria.

"Cina e Russia hanno aumentato esponenzialmente negli ultimi anni le loro produzioni agricole - ha proseguito De Carlo - noi non possiamo farci sottomettere da filosofie finto-green che sostengono il cibo sintetico facendo unicamente gli interessi delle multinazionali. Tradizione e innovazione sono le chiavi per sostenere le produzioni agroalimentari nazionali, e in questo un ruolo fondamentale hanno le Tecniche di Evoluzione Assistita”. Da Zagabria arriva un segnale forte e chiaro all'Europa: la sovranità alimentare è finalmente diventata la parola d'ordine, e ci troviamo qui proprio per studiare tutti insieme le modalità per aiutare i nostri agricoltori e allevatori a produrre di più e meglio”, ha aggiunto il senatore.

De Carlo sarà il relatore per l'Italia nello spazio dedicato alle “Analisi delle proposte per nuovi regolamenti in materia di piante ottenute con nuove tecniche genomiche”. “Sarà l'occasione per mettere nero su bianco – nuovamente, ufficialmente e alla faccia dei detrattori – il fatto che le Tea sono il futuro dell'agricoltura italiana ed europea: ci permetteranno di affrontare problemi come il cambiamento climatico e la crescente richiesta del mercato”, ha sottolineato il presidente della Commissione Agricoltura, che è relatore del disegno di legge approvato in Senato lo scorso maggio (leggi notizia EFA News).