Giornata Animali: Purina "a scuola di Petcare"

In occasione della Giornata Internazionale degli Animali, che si celebra il prossimo 4 ottobre, Everli – il marketplace della spesa online – e Purina – azienda di riferimento del PetCare in Italia – si impegnano insieme a sensibilizzare le persone sull’importanza di prendersi adeguatamente cura dei propri amici a quattro zampe.

Nello specifico, Purina – con il suo programma “A scuola di PetCare”, che quest’anno festeggia il ventesimo anniversario – si pone l’obiettivo di educare i bambini a considerare gli animali da compagnia come membri della famiglia a tutti gli effetti. Inoltre, in base a un'indagine commissionata dal brand all'Osservatorio Nazionale sull'Impatto Educativo, che ha coinvolto 400 docenti di Scuola Primaria, emerge che per il 91% degli intervistati la relazione di un bambino con un pet ha un’importanza fortemente significativa in fase di crescita, soprattutto in questo momento storico di “non ordinarietà” nella percezione e costruzione delle relazioni. Diventa dunque ancora più importante valorizzarne il legame, grazie a progetti di educazione e formazione, come quelli che Purina ha realizzato in partnership con Pleiadi, società di divulgazione scientifica. Inoltre, il 73% degli insegnanti sostiene di fare già leva sul tema degli animali per affrontare con i propri alunni argomenti trasversali come ad esempio educazione civica, affettività, valore delle relazioni, diversità, inclusione e sostenibilità.

Perfettamente allineato con l’approccio di considerare gli amici a quattro zampe come preziosi membri di casa, Everli condivide questa missione e per l’occasione ha analizzato le abitudini di acquisto degli italiani quando si tratta di prendersi cura dei propri pet. In particolare, ha indagato gli ordini effettuati sul sito e via app nel corso dell’ultimo anno in merito a cibo, prodotti igienici e non solo per animali, riscontrando interessanti curiosità a livello nazionale e regionale.

In base all’analisi di Everli, l’impegno degli italiani nel garantire il benessere dei loro amati compagni a quattro zampe risulta crescente, tanto che aumenta del 53% anno su anno (2022 vs 2021) la spesa dei consumatori dello Stivale per i loro amici pelosi. L’aumento nella spesa è stato significativo soprattutto per i gatti (+65%), meno per i cani (+19%).