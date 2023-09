Il Cacio di Afrodite premiato a Londra

Il "Cacio di Afrodite" del caseificio "Il Fiorino" ha conquistato la "Golden Fork" from Italy. La notizia è arrivata nei giorni scorsi da Londra, dove, nell’ambito di un concorso sono state assegnate le “Forchette d’oro”, uno dei riconoscimenti internazionali più importanti del settore food and beverage. Il formaggio era già stato selezionato da una giuria di oltre 500 esperti come uno 36 migliori prodotti al mondo, dopo una scelta su 14 mila.

Nel 2006 Angela Fiorini e Simone Sargentoni avevano dato forma e sostanza ad una visione casearia che si concretizzò con la Riserva del Fondatore, un grande pecorino nel gusto e nelle dimensioni. A distanza di 15 anni è nato il "Cacio di Afrodite", frutto di un lungo lavoro di ricerca, per ottenere questo pecorino semicotto stagionato, prodotto con il latte di Maremma e maturato nella grotta naturale dei Fiorini, scavata nella roccia di Roccalbegna. Si distingue per la forma allungata, per il gusto equilibrato, piacevole ed armonico e per un sapore mediamente intenso con sentori di latte, frutta secca un profumo lattico e di burro. Da quando è stato lanciato sul mercato nel 2021 ha incontrato, fin da subito, il consenso delle giurie internazionali.

Quasi in contemporanea con la conquista "inglese" il Fiorino ha ricevuto una serie di medaglie, sempre in ambito europeo, anche in Francia in occasione del "Mondial du Fromage" di Tours, uno dei concorsi più importanti al mondo dedicati alle eccellenze lattiero-casearie. Anche questa edizione ha visto quasi 1000 prodotti in gara in rappresentanza di circa 50 Paesi. Il Fiorino si è imposto con nove medaglie anche in questa città, in una terra “difficile” come quella francese, con una tradizione casearia importante. Non è la prima volta: dal 2013 ad oggi i formaggi hanno ottenuto 16 medaglie.