Italiani, popolo di paninari

Il pane? Un must per gli italiani: il 58,6% lo consuma tutti i giorni o quasi. I panini farciti, o sandwich, vengono scelti, almeno occasionalmente, dalla quasi totalità degli italiani (98%) e oltre il 65% li porta in tavola almeno una volta a settimana, ritenuti perfetti come pasto principale o spuntini nel corso della giornata. Diverse le occasioni di consumo, come la classica gita fuori porta durante la quale i panini sono consumati da più della metà del campione (54,6%). Seguono le pause pranzo fuori casa (42,1%) e i viaggi (40,9%), ma sono molto apprezzati anche per cena (27%) o pranzi a casa (26%). Percentuali molto simili per le merende a casa (25,8%) o fuori casa (25,0%) soprattutto per i giovani tra i 18 e i 24 anni (37,6%). Il panino per la maggior parte degli italiani (41,8%) rappresenta l’alimento che si presta meglio ad un consumo itinerante, in movimento, superando anche la pizza (24,7%).

Ecco alcuni dei dati emersi dall’indagine AstraRicerche “Gli italiani, i sandwich e il pane confezionato” dedicata al mondo di pani e panini per conto di Mulino Bianco. Sempre più gradito dagli italiani il pane confezionato, consumato spesso dal 40.6% del campione. Un apprezzamento confermato dall’andamento del mercato dei pani morbidi che copre circa 24 milioni di famiglie (93% delle famiglie italiane) e sviluppa oggi più di 1,2 miliardi di fatturato alle casse (in crescita del 22% rispetto all’anno terminante corrispondente).

Un panino non è “solo” un panino. È un ricordo, è un’occasione di condivisione, un gesto di affetto capace di unire le persone. Lo testimonia anche l’indagine AstraRicerche da cui emerge come i panini farciti rappresentino per gli italiani un mondo fatto di sapori e tradizioni (81%), si leghino a luoghi e situazioni (74.6%), racchiudano la sfera dei ricordi (69.2%) e sappiano raccontare delle storie (61.3%). Per 7 italiani su 10 un panino si lega ad un ricordo felice. Ed è proprio il mondo che si nasconde dietro un “semplice” panino al centro dell’originale campagna “Dedica un morso di felicità”, attraverso cui Mulino Bianco vuole dimostrare come un panino sia spesso al centro di un ricordo speciale.

Ma quali sono gli abbinamenti più amati? Tra gli ingredienti preferiti spiccano i salumi, in particolare il prosciutto crudo (74.1%) e quello cotto (65.0%) ma anche salame (58.5%) e mortadella (54.5%). Ottime aggiunte sono costituite dai pomodori (71.3%), dalla lattuga (61.2%) e dalla mozzarella (74.1%), tra i condimenti olio extravergine di oliva (65.7%) e maionese (65.4%). Gradita anche la carne per farcire i sandwich (hamburger: 53.5%, cotoletta: 43.9%). Apprezzati anche tonno (59.5%) e uova (58.5%). Non sorprende dunque che sul podio delle preferenze degli italiani in materia di panini farciti si trovi la piadina con salumi e formaggi, scelta dal 54.7% degli italiani, seguita dal panino con hamburger (41.7%). Il terzo posto della classifica è diverso per ogni area geografica del Paese: il panino con la salamella nel Nord-ovest, nel Nord-est troviamo invece il panino con i salumi in ‘purezza’, al Centro il panino con la porchetta e al Sud quello con la cotoletta. Non c’è invece una preferenza netta sul tipo di pane da utilizzare.

Ed è proprio il mondo che si nasconde dietro un “semplice” panino al centro dell’originale campagna “Dedica un morso di felicità”, attraverso cui Mulino Bianco vuole dimostrare come un panino sia spesso al centro di un ricordo speciale. “Un panino è molto di più di due fette di pane ed una farcitura gustosa, è un’occasione in grado di mettere in connessione, di creare un legame speciale tra le persone, attraverso piccoli momenti di felicità, dalla preparazione alla condivisione – commenta Alessandra Mariani, Marketing Director Pani Mulino Bianco – Con questa campagna vogliamo celebrare un ingrediente fondamentale del pane: l’emozione”. La campagna “Dedica un morso di felicità” invita le persone a preparare un panino per una persona speciale, trasformandolo in una dedica virtuale, personalizzata, attraverso un QR code presente sui pani Mulino Bianco, con la speciale partecipazione di Frank Matano, testimonial dell’iniziativa.