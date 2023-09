Compost in boutique: Nespresso premia i clienti più green

In occasione dell’International Coffee Day che si celebra domenica 1° ottobre, Nespresso torna con l’iniziativa “Compost in Boutique” che premia i clienti che riportano le capsule esauste in Boutique pronte per essere riciclate, dividendo l’alluminio di cui sono composte dal caffè esausto. Le 60.000 confezioni di compost messe a disposizione dei clienti Nespresso fino a esaurimento scorte, sono barattoli di compost disponibili presso le oltre 60 Boutique con area recycling attiva: saranno dati in omaggio a tutti i clienti che riporteranno le capsule esauste anche più volte durante l’intera durata dell’iniziativa.

Le confezioni si presentano quest’anno con un nuovo pack realizzato per la prima volta in alluminio riciclato che potrà essere ritirato dal 6 ottobre riportando le capsule esauste Nespresso in Boutique. Il barattolo, una volta utilizzato il compost all’interno ideale per far crescere nuove piante in piccoli giardini o orti urbani, potrà trovare nuovi utilizzi in casa diventanto per esempio un vaso o un portapenne o ancora altre finalità tutte da scoprire inquadrando il QR Code sulla confezione o visitando la pagina web dedicata sul sito Nespresso. Prodotto con il caffè esausto recuperato dalle capsule che i clienti riportano in Boutique o in uno dei punti di raccolta distribuiti in tutta Italia, il compost che Nespresso regala ai suoi clienti più virtuosi è uno degli elementi fondamentali parte di “Da chicco a chicco”: parliamo del progetto di economia circolare che da oltre 12 anni permette a Nespresso, con il supporto dei clienti, di trasformare un chicco di caffè in un chicco di riso per chi ne ha più bisogno.

Con l’iniziativa Compost in Boutique, sottolinea un comunicato ufficiale, "Nespresso vuole ringraziare e sensibilizzare i propri clienti per il loro impegno nel riciclo delle capsule: un piccolo gesto che è un contributo fondamentale per alimentare la circolarità del progetto Da chicco a chicco che ha permesso dal 2011 a oggi di recuperare quasi 10.000 tonnellate di capsule in alluminio esauste". Si tratta di un quantitativo di rilievo che ha permesso di trasformare un rifiuto in nuove risorse: circa 570 tonnellate di alluminio trasformato in nuovi oggetti, 5.000 tonnellate di caffè esausto che, sottoforma di compost donato a una risaia in provincia di Novara, ha permesso di donare più di 5.000 quintali di riso, pari a circa 5 milioni di piatti, ai Banchi alimentari della Lombardia, del Lazio, del Piemonte e della Puglia.

Nespresso è pioniera e punto di riferimento per il caffè porzionato di altissima qualità: lavora con più di 150.000 coltivatrici e coltivatori in 18 Paesi attraverso il suo Programma AAA Sustainable Quality per integrare le pratiche di sostenibilità nelle aziende agricole e nei paesaggi circostanti.

Lanciato nel 2003 in collaborazione con la Ong Rainforest Alliance, "il programma aiuta a migliorare la resa e la qualità dei raccolti, assicurando una fornitura sostenibile di caffè di alta qualità e migliorando le condizioni di vita delle coltivatrici, dei coltivatori e delle loro comunità". Nel 2022, Nespresso ha ottenuto la certificazione B Corp: con sede a Vevey, Svizzera, l'azienda opera in 83 Paesi e ha oltre 14.000 dipendenti e, nel 2022, ha gestito una rete globale di vendita al dettaglio di 791 Boutique. .