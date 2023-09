Nuova linea di imbottigliamento con vetro a rendere per Coca Cola

Coca-Cola Hbc ha inaugurato una nuova linea di imbottigliamento in vetro a rendere ad alta velocità presso lo stabilimento di Edelstal, in Austria. L'investimento per il nuovo stabilimento è pari a 12 milioni di Euro, sostenuto da una sovvenzione di 4 milioni di Euro arrivata dal governo austriaco nell'ambito del fondo destinato alle aziende produttrici di bevande e ai rivenditori al dettaglio per consentire una vera economia circolare degli imballaggi. La nuova linea, più efficiente dal punto di vista idrico ed energetico, produrrà una bottiglia di vetro da 400 ml a rendere e richiudibile per il mercato austriaco: la novità riguarda le linee di Coca-Cola e Coca-Cola Zero Sugar. La multinazionale sottolinea trattarsi di una novità assoluta per 29 mercati nell'ambito del consumo on-the-go e a casa.

I consumatori, sottolinea l'azienda in un comunicato, "possono anche acquistare Coca-Cola, Coca-Cola Zero Sugar, Fanta Orange e Sprite in bottiglie di vetro a rendere da 1 litro. Il design universale della bottiglia da 1 litro per le diverse marche di bibite gassate contribuisce a semplificare la produzione e la logistica e a ridurre le operazioni di smistamento e di logistica inversa sul mercato". L'investimento rientra nel piano dell'azienda di raggiungere le emissioni nette zero in tutta la sua catena del valore entro il 2040. Secondo l'azienda l'espansione del settore degli imballaggi a rendere risponde alla crescente domanda di soluzioni green da parte dei consumatori austriaci: aiuterà l'azienda stessa a soddisfare le quote di packaging a rendere nella vendita al dettaglio che saranno introdotte entro il 2024.

"Da alcuni anni Coca-Cola HBC Austria è all'avanguardia nella ricerca di nuove soluzioni sostenibili e siamo lieti che la nostra attenzione agli investimenti, all'innovazione e alle partnership ci stia aiutando a raggiungere l'obiettivo di distribuire le nostre bevande in modo più sostenibile -sottolinea il ceo Zoran Bogdanovic-. L'Austria è già uno dei nostri mercati in più rapida crescita per quanto riguarda gli imballaggi riutilizzabili e questa nuova linea accelererà ulteriormente questo tipo di packaging richiesto sia dai nostri clienti che dai consumatori".

"Poiché l'imballaggio a rendere offre un'impronta di carbonio ridotta -aggiunge il manager-, questa nuova linea in Austria supporta ulteriormente il nostro obiettivo Net Zero entro il 2040. Siamo grati per la partnership con il governo austriaco, che ci permette di lavorare insieme verso l'obiettivo comune di un modello di business più verde e di un ambiente migliore".

Negli ultimi dodici anni, Coca-Cola HBC ha ridotto le emissioni di Scope 1, 2 e 3 del 30%: questo nuovo packaging rappresenta il 34% delle emissioni dell'Ambito 3 nella catena di fornitura totale.