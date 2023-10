The Hearach distribuito sul mercato italiano da Fine Spirits

La Isle of Harris Distillers Ltd. ha lanciato il suo tanto atteso Single Malt Scotch Whisky, The Hearach, termine gaelico con cui vengono definiti gli abitanti di Harris.The Hearach, distribuito in Italia da Fine Spirits, è stato presentato sul mercato italiano il 2 ottobre a Milano, con un evento dedicato presso il 1930 Cocktail Bar, tra i The World’s 50 Best Bar. “La distilleria di Harris rappresenta un fiore all’occhiello all’interno del portafoglio Fine Spirits. Siamo orgogliosi di celebrare insieme al team di Harris questo momento chiave della storia dell’isola e della sua comunità”, dichiara Paolo Gargano, amministratore delegato di Fine Spirits.

The Hearach è il primo dram (legale) dell'isola e ogni goccia è stata distillata, maturata, miscelata e imbottigliata in piccoli lotti a Harris dagli uomini e dalle donne della distilleria. Fortemente influenzato dalla sua isola natale, le Ebridi Esterne, è un distillato complesso e di carattere.

Gli alambicchi di origine italiana sono forniti dall’azienda toscana Frilli. La capacità del wash still è di 7.000 lt, mentre quella dello spirits still è di 5.000 lt. La loro configurazione riduce il riflusso della condensazione, preservando le caratteristiche distintive del processo di maltazione e fermentazione. L’orzo e il lievito si fondono con l’acqua dell’isola, che scaturisce dalle rocce più antiche della terra e gode della fama di essere la più morbida della Scozia. Il distillato è maturato in due differenti botti ex-Bourbon, botti ex-Oloroso ed ex-Fino Sherry, dove le influenze dell’ambiente e della comunità locale si uniscono per plasmare la complessità, l’equilibrio e la rotondità di The Hearach. Non è filtrato a freddo ed il colore è derivato esclusivamente dalla sua maturazione.La bottiglia, creata dalla celebre agenzia creativa Stranger & Stranger, ha un design distintivo che richiama gli elementi dell’isola e le tradizioni di tessitura locale. È presentata in una scatola grigia, come la locale pietra gneiss, e rame realizzata su misura con infiniti dettagli, tra cui una poesia gaelica scozzese, un libretto di fiabe e un sottobicchiere.

"Sono passati 15 anni da quando Burr Bakewell ha costituito la Isle of Harris Distillery Company” ha dichiarato il Managing Director Simon Erlanger. “Abbiamo sempre detto che il whisky sarebbe stato pronto con i suoi tempi e finalmente è arrivato il momento di lanciarlo sul mercato. Data che coincide con l'ottavo compleanno della distilleria. All'epoca, ospitammo il più grande ceilidh che l'isola abbia mai visto; in questa occasione avremo un dram storico con cui brindare all'isola!".

L'Executive Chairman e CFO Ron MacEachran ha aggiunto: "Il lancio di The Hearach è un meraviglioso tributo agli sforzi e al sostegno di tante persone, i designer e i costruttori della distilleria, le innumerevoli persone della comunità - isolana e non solo - i nostri investitori, che hanno sostenuto una lungimirante visione di rigenerazione basata sulla creazione di un whisky eccezionale. E, soprattutto, il meraviglioso team che ha dato vita alla distilleria e che, nonostante le numerose sfide, è rimasto appassionatamente concentrato sul raggiungimento della qualità del prodotto e del servizio, ora incarnata nel single malt The Hearach".