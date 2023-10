Di Marco porta la pinsa romana ad Anuga

Portare l’autentica pinsa romana nel mondo: è questo l’obiettivo primario di Di Marco, realtà di spicco nel settore delle farine e panificati e produttrice della Pinsa Romana. Forte dell’unicità del prodotto, della tradizione e della sua storia, l’azienda italiana approda per la prima volta ad Anuga - la principale fiera mondiale per l'industria alimentare e delle bevande - per presentare a livello internazionale uno trai i piatti più iconici della cucina Made in Italy.

Un passo importante per Di Marco, che afferma così la sua presenza anche all’estero oltre che la sua crescita continua sia sul territorio nazionale che mondiale. Espansione confermata anche dai dati che evidenziano come già dopo un 2022 di successo, anche nel 2023 l’azienda sta viaggiando a crescite a doppia cifra.

Ed è proprio in occasione del salone tedesco, che si terrà dal 7 all’11 ottobre 2023 presso lo spazio espositivo Koelnmesse a Colonia, che Di Marco annuncia anche il restyling del brand consumer con un pack completamente rinnovato. Il restyling del logo e l’aggiornamento dell’immagine - pur mantenendo un legame stilistico con il passato – hanno l’obiettivo di rafforzare il valore dell’italianità e di porre in primo piano l’inventore della pinsa Corrado Di Marco, nonché testimonial dell’azienda. Ulteriore elemento di novità è la confezione disponibile nella versione italiana e multilingua, pensata proprio per la commercializzazione del prodotto nel mercato estero.

Da non perdere, tra le anteprime di prodotto presentate in fiera, la Pinsa Romana classica Freezer, in una confezione opaca premium, pensata per chi non vuole mai rinunciare al suo prodotto preferito (shelf life di 18 mesi!) e la Pinsa Romana classica Snack, più piccola di quella classica e ideale per aperitivi, bambini e dolci snack in compagnia, disponibile sia in versione frigo che ambiente.

“Essere presenti ad Anuga rappresenta un’opportunità grandiosa per testimoniare il nostro impegno constante nella ricerca dell’innovazione e dell’eccellenza culinaria e non vediamo l'ora di presentare i nostri prodotti e le ultime novità a buyer e clienti di tutto il mondo”, afferma Alberto Di Marco, amministratore delegato dell’azienda che continua “Il nuovo rebrading è solo l’ultimo passo di tanti successi raggiunti in questi anni”.