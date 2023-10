Fonterra pronta per la ricerca "pionieristica" sui probiotici

Fonterra, una delle maggiori cooperative lattiero-casearie del mondo con sede in Nuova Zelanda che esporta in oltre 130 paesi del mondo, unisce le forze con Apc Microbiome Ireland per formare una nuova partnership strategica dedicata alla ricerca. L'obiettivo è concentrare gli sforzi per la ricerca sui probiotici e sul microbioma umano, in modo da creare prodotti innovativi che promuovano la salute e il benessere dei consumatori.

Con sede presso l'University College Cork e il Teagasc Food Research Centre, Apc Microbiome Ireland sostiene di essere il più grande e antico istituto di ricerca sul microbioma al mondo. La partnership mira a fornire ai consumatori una gamma diversificata di prodotti probiotici che soddisfino un ampio spettro di esigenze di benessere. D'altra parte, un numero sempre crescente di persone cerca di integrare i probiotici nella propria dieta quotidiana: una consapevolezza che ha offerto alle due aziende l'ocasione di affrontare lo sviluppo di nuove soluzioni per affrontare un significativo potenziale di mercato.

Attingendo alla ricchezza di competenze di Apc Microbiome Ireland, Fonterra è in grado di accelerare lo sviluppo di nuovi ceppi probiotici che possono essere prodotti e distribuiti su scala globale. Una partnership che, secondo gli esperti, segna un "passo fondamentale" per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei consumatori attenti alla salute in tutto il mondo.

L'elemento centrale del progetto è la creazione di un nuovo centro di ricerca sul microbioma: un centro targato Fonterra che avrà sede presso l'University College. Lo scopo di questo centro è massimizzare la sinergia rendendo il centro un polo ideale per la ricerca pionieristica nel settore. Il nuovo hub, infatti, svolgerà un ruolo fondamentale nell'identificare e comprovare i benefici per la salute associati alle offerte probiotiche di Fonterra. L'obiettivo comune è quello di introdurre sul mercato una serie di nuovi ceppi probiotici nei prossimi cinque-dieci anni.

Fonterra afferma di essere già "ben posizionata in questo campo", in quanto possiede una delle più grandi collezioni di colture lattiero-casearie al mondo (oltre 40.000 ceppi) e sviluppa probiotici da quasi tre decenni. L'inizio delle operazioni è previsto entro la fine del 2023.

"Questa nuova partnership è un'opportunità per Fonterra di collaborare con esperti leader a livello mondiale nel campo dei probiotici e della ricerca sul microbioma -Mark Malone, direttore generale per la scienza e la tecnologia di Fonterra-. Ciò aumenterà le competenze di Fonterra in materia di salute e nutrizione e accelererà il nostro sviluppo di offerte nutrizionali nuove e differenziate".

Apc non è nuova a questo tipo di collaborazioni. Nel 2020, l'azienda insieme a Kraft Heinz ha annunciato una nuova collaborazione finalizzata allo sviluppo di nuove colture naturali per le fermentazioni alimentari. Apc ha, inoltre, collaborato a progetti di ricerca con oltre 30 aziende, tra cui DuPont Nutrition & Biosciences in un progetto quadriennale volto a sviluppare soluzioni per stabilire un microbioma sano nei neonati. "Si tratta di uno sviluppo significativo per APC e siamo entusiasti di lavorare insieme a Fonterra -aggiunge Paul Ross, direttore di Apc-. Quest'ultima collaborazione con l'industria sottolinea la reputazione di Apc come leader globale nella ricerca sul microbioma e la nostra esperienza nel sostenere lo sviluppo di nuovi prodotti con i nostri partner industriali irlandesi e internazionali".