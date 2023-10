Nafavola: l'omaggio di Molini Pivetti alla pizza napoletana

Molini Pivetti sarà presente ad Anuga, la principale fiera mondiale per l'industria alimentare e delle bevande, che si svolgerà a Colonia dal 7 all'11 ottobre 2023. Presso lo stand D-055 della Hall 11.2 insieme a Ice, l’azienda di Renazzo, in provincia di Ferrara, porterà la nuova Linea Special di farine per i professionisti della pizza, con un focus sulla pizza napoletana e le farine Nafavola. Due le referenze dedicate alla regina delle pizze, la cui ricetta è dal 2017 riconosciuta e inserita nell’elenco del Patrimonio Immateriale dell'Unesco.

La Farina Nafavola 270, composta dai migliori grani, è in grado di dar vita ad un impasto leggero e scioglievole ed è una garanzia per i professionisti che vogliono preparare sia la pizza napoletana tradizionale, quella caratterizzata da una pasta morbida e il bordo alto, che una pizza napoletana innovativa – chiamata dai pizzajuoli napoletani “pizza contemporanea” – in cui, alla pasta elastica, si unisce una vera e propria esplosione del cornicione, con un alveolo ancora più sviluppato.

Quando si lascia lievitare l’impasto della pizza napoletana per molte ore, occorre una farina particolare, con una forza elevata, come la farina Nafavola 320, consigliata per le lievitazioni di 26-72 ore, in grado di dar vita ad una pizza napoletana dall’alveolatura sviluppata, che garantisce una straordinaria esplosione del cornicione.

Allo stand di Anuga ci sarà Vincenzo Iannucci, maestro piazzaiolo napoletano che dal 2022 collabora con Molini Pivetti, e mostrerà come fare un impasto innovativo altamente leggero e digeribile e come realizzare la vera pizza napoletana, eccellenza del Made in Italy.

“Il professionista ha sempre di più l’esigenza di sentire al suo fianco un’azienda capace di offrire, oltre al prodotto di qualità, anche la formazione per valorizzarlo al meglio - spiega Tonia Sorrentino, responsabile Marketing e Food service Molini Pivetti - per trasferire appieno le peculiarità di ciascun prodotto e le sue performance in modo da poterlo utilizzare in maniera efficace e completa. Le farine della Linea Special sono prodotti ad hoc che garantiscono dei plus rispetto all’impasto, perché la preparazione, e quindi tutto il procedimento, è enormemente semplificato con queste farine altamente specializzate e studiate per ottenere un’eccellente pizza napoletana, una tipica pizza all’emiliana o una fragrante pizza alla romana”.

Sempre di più al fianco dei professionisti, Molini Pivetti organizza incontri dedicati a loro in occasione di fiere o presso i distributori territoriali, fino agli appuntamenti direttamente nei laboratori di produzione del mondo Horeca. Una presenza capillare che l'azienda ha fortemente voluto per far toccare con mano le novità di prodotto, ma anche per mostrarne l’innovazione, la qualità, la facile lavorabilità e la versatilità in termini di prodotto finale.

L’impegno dell’azienda continuerà per tutto il 2024 ed è già stata confermata la presenza di Molini Pivetti nelle più importanti fiere del settore: Sigep 2024, in programma dal 20 al 24 gennaio 2024 alla Fiera di Rimini, Gulfood, a Dubai, dal 19 al 23 Febbraio 2024 presso il Dubai World Trade Centre, Alimentaria, che si terrà in Fira Barcelona dal 12 al 15 marzo 2024, Cibus, la manifestazione di riferimento per il settore agroalimentare in programma dal 7 al 10 Maggio 2024, a Parma e TuttoPizza Expo, il Salone internazionale della pizza, a Napoli.