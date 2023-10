Nolet acquisisce Lucas Bols per 269,5 mln euro

Gruppo Nolet e Lucas Bols hanno annunciato di aver raggiunto un accordo condizionato per l'acquisto da parte di Nolet di tutte le azioni emesse e in circolazione di Lucas Bols, al prezzo di 18 euro, per un totale di circa 269,5 milioni di euro. In questo modo emergerà un colosso olandese del mercato globale di alcolici e cocktail, preservando un patrimonio prezioso e un potenziale di crescita a lungo termine. Il corrispettivo rappresenta un premio di circa il 76% rispetto al prezzo di chiusura di Lucas Bols al 6 ottobre 2023, pari a 10,20 euro.

Nolet e The Lucas Bols Company vedono in questa operazione un'opportunità unica per riunire due importanti aziende olandesi con un ricco patrimonio e una vasta gamma di liquori forti e marchi di cocktail. I due soggetti si completano a vicenda in termini di mercati, marchi, innovazione e marketing, il che consentirà un'ulteriore crescita internazionale. Nolet è azionista di Lucas Bols sin dalla sua quotazione nel 2015. In precedenza possedeva già il 29,9% dell'azienda. Lucas Bols Company manterrà la propria identità, nome e marchio e verrà portata nel gruppo Nolet come società separata sotto la guida dell'attuale amministratore Huub van Doorne e il Chief Financial Officier Frank Cocx, mantenendo anche la sua sede ad Amsterdam.

"Dal 2006, quando abbiamo riportato Lucas Bols ad Amsterdam, abbiamo intrapreso un percorsa per far crescere l'azienda e i suoi marchi nei mercati internazionali dei cocktail - dichiara Huub van Doorne -. Nolet in qualità di partner è il passo successivo giusto per continuare questo viaggio e accelerare la crescita a lungo termine. Insieme creiamo un gigante olandese nel mercato globale degli alcolici e dei cocktail con un forte portafoglio di marchi, la giusta attenzione e il rafforzamento degli investimenti sul brand".

"Unendo le forze, proseguiamo insieme la nostra ricca storia preservando così un prezioso patrimonio sotto un’unica bandiera olandese a lungo termine - afferma da parte sua Carel Nolet-. I due soggetti si completano a vicenda in termini di mercati, marchi, innovazione e marketing. Per noi la combinazione con Lucas Bols rappresenta una preziosa espansione con un forte portafoglio di marchi rinomati ".