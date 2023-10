Milano Golosa: Comellini partecipa con i suoi formaggi freschi della via Emilia

Comellini, storico caseificio di Castel San Pietro Terme, sarà presente all’undicesima edizione di Milano Golosa, la manifestazione enogastronomica dedicata alla cultura del cibo e alle migliori produzioni artigianali italiane, che si tiene dal 14 al 16 ottobre al Palazzo del Ghiaccio di Milano.

Presso lo Stand C73, Caseificio Comellini, esporrà i “formaggi freschi della Via Emilia”, tra cui lo Squacquerone di Romagna DOP, vincitore di numerosi premi come la Medaglia d’Oro al World Cheese Awards 2021; il Formaggio di Castel San Pietro, prodotto tipico legato alla tradizione e al territorio di cui porta il nome, in attesa di ricevere la certificazione DE.CO, per la tutela e la valorizzazione del prodotto tipico in stretta correlazione col territorio e la sua comunità e la Mousse di latte, una speciale prelibatezza realizzata per affioramento del latte intero, un prodotto lattiero caseario unico nel suo genere.

Qualità, innovazione e bontà si ritrovano anche nei formaggi della “Linea senza lattosio” del Caseificio Comellini, oggi interamente certificata Lactose-free: Squacquerone di Romagna, Casatella, Stracchino degli Angeli e Formaggio di Castel San Pietro sono ottenuti dalla lavorazione del latte proveniente per lo più da piccoli allevamenti della zona di Castel San Pietro Terme, delattosati in caldaia e coagulati grazie all’utilizzo del caglio vegetale estratto dal cardo selvatico. Di recente, in particolare, lo Stracchino senza lattosio di Caseificio Comellini ha conquistato il primo premio del concorso Premio Roma 2023 nella classifica dei migliori “Formaggi innovativi per tecnologia di produzione o funzionalità”.

Tutti i prodotti di Caseificio Comellini sono reperibili nei migliori supermercati e sono prodotti da latte italiano. Le materie prime sono acquistate in filiera controllata, seguendo una lunga e rigorosa tradizione artigiana.