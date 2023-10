Diageo accelera sull'agricoltura rigenerativa per whisky e Tequila

Diageo, il produttore del whisky Johnnie Walker, della tequila Don Julio e della birra Guinness, ha annunciato due programmi di agricoltura rigenerativa per i suoi marchi di tequila e scotch. I programmi, che verranno messi in atto, rispettivamente, in Messico e in Scozia: mirano a ridurre le emissioni di anidride carbonica derivanti dalla coltivazione di orzo e grano per il whisky scozzese e di agave per la tequila,fornendo al contempo benefici ulteriori agli agricoltori. Con entrambi i programmi la multinazionale spera di ottenere risultati positivi in termini di aumento della biodiversità, miglioramento della gestione delle acque, riduzione delle emissioni di carbonio e migliore gestione della salute del suolo. I programmi prenderanno in considerazione pratiche adattate a livello locale, come le colture di copertura, la riduzione delle coltivazioni e la rotazione delle colture.

Il progetto pilota per l'agricoltura rigenerativa della tequila svilupperà le conoscenze locali sulle pratiche rigenerative dell'agave e studierà il modo in cui la pianta trattiene il carbonio nel corso di un ciclo di crescita di 6-7 anni: interesserà le aziende agricole gestite da Diageo e la sua rete di produttori dell'agave necessaria per i marchi di tequila di Diageo, tra cui Don Julio, Casamigos, DeLeon e Astral. La prima fase del programma per lo scotch, invece, si concentrerà su circa 20 aziende agricole in tre regioni scozzesi chiave per l'approvvigionamento di orzo e grano per marchi come Johnnie Walker, Talisker e The Singleton.

I programmi per lo scotch e la tequila vengono realizzati in collaborazione con esperti di agricoltura e di carbonio del suolo, tra cui Agricarbon e James Hutton Limited. Agricarbon aiuterà Diageo a costruire le linee di base della quantità di carbonio attualmente contenuta nel suolo e a monitorare le variazioni del carbonio nel tempo in entrambi i contesti geografici. Dal canto suo, James Hutton Limited studierà come le pratiche agricole rigenerative possano migliorare la struttura del suolo, l'attività biologica e il tasso di ritenzione idrica nel programma per lo scotch

Come sottolinea l'azienda in un comunicato, "se, da un lato, i programmi mirano a ridurre le emissioni di carbonio, dall'altro mirano a costruire la resilienza dell'approvvigionamento, in particolare a Jalisco, in Messico, una regione esposta ai rischi climatici, attraverso lo sviluppo della salute del suolo". Entrambi i programmi forniranno agli agricoltori maggiore resilienza e conoscenze su come coltivare e adattare le loro pratiche agricole in risposta ai cambiamenti climatici. I risultati di questi due programmi dovrebbero contribuire a ridurre l'obiettivo di riduzione delle emissioni di carbonio dell'ambito 3 di Diageo, come indicato nel suo piano d'azione esg decennale, Society 2030: Spirit of Progress. I programmi fanno parte dell'investimento di 1 miliardo di sterline della multinazionale per lo sviluppo di un mondo a basse emissioni di carbonio.

"Poiché ci impegniamo a continuare a investire nella crescita aziendale a lungo termine, siamo entusiasti di espandere il nostro lavoro di agricoltura rigenerativa in modo più formale oltre al nostro attuale programma Guinness in Irlanda -spiega Ewan Andrew, presidente di Global supply chain & procurement e chief sustainability officer della multinazionale-. I marchi Scotch Whisky e Tequila hanno un legame forte con le loro comunità locali: mentre cerchiamo di costruire una maggiore resilienza e produttività nelle nostre catene di approvvigionamento, stiamo anche lavorando a partnership più ampie per migliorare l'impatto dell'agricoltura rigenerativa".

