Scrocchiarella: a Host arrivano le nuove "Preferite"

Continua il percorso del gusto attraverso le nuove ricette del format Le Preferite con le basi Scrocchiarella di AB Mauri, ideali e insostituibili per ogni esigenza del mondo Ho.re.ca. Preparate con ingredienti della tradizione artigianale italiana come il lievito madre, farine selezionate e olio extravergine d’oliva dell’Azienda Coppini Arte Olearia di Parma, e adottando processi di lavorazione artigianale, con tempi lunghi di lievitazione, per ottenere il massimo della fragranza, del profumo e della digeribilità con la massima sicurezza.

Con una qualità che rende il prodotto distintivo, sempre uguale nella texture e nella gradevolezza del crunch, il prodotto è disponibile in oltre 30 formati che l’operatore può scegliere in base alla proposta del suo locale: rettangolare, tonda e sandwich e in 5 varianti di gusto: classica, integrale, riso venere®, rustica, grano duro.

Può essere servita nei grandi formati da condivisione ma è particolarmente adatta ad essere porzionata in piccoli trancetti da aperitivo o da banqueting per eventi e cerimonie o in tranci più grandi ad uso sandwich per la pausa pranzo o merenda. Fantastica nella versione tonda da servire intera o spicchiata, normale o gourmet. Nelle sue varianti di gusto, si presta per il cestino del pane. Scrocchiarella si prepara infatti in pochi minuti, anche all’ultimo momento e in spazi ridotti; passa direttamente dal freezer al forno; riduce notevolmente gli sprechi e i consumi energetici; la preparazione non richiede personale specializzato.

Le Preferite In occasione della fiera Host, i pizza chef del format Le Preferite sono stati chiamati ad interpretare con Scrocchiarella una ricetta che ben rappresenta il loro territorio. Un invito a scoprire nuove ricette che fanno parte della cultura gastronomica italiana, ogni volta per una nuova esperienza di gusto. Grazie all’ampia varietà di materie prime di alta qualità provenienti dai territori italiani, Scrocchiarella è un’occasione per celebrare i mille gusti della cucina italiana che ogni pizza chef offre ogni volta al cliente finale con la sua specialità.

Tutti giovani ed entusiasti del loro lavoro, sono 4 i professionisti che hanno scelto Scrocchiarella per qualità, caratteristiche del prodotto e fascia di clientela. In un panorama come quello italiano fatto di territori di mare e di terra, dove ogni prodotto cela lavorazioni che lo rendono unico, il format Le Preferite si pone l’obiettivo di esaltare materie prime che nelle mani di abili pizza chef diventano farciture prelibate.

Calendario Showcooking Ogni giorno allo stand di AB Mauri vi invitiamo ad assistere agli Showcooking dei pizza chef delle nuove Preferite che si esibiranno dalle 11:00 alle 13.00.

Venerdì 13 ottobre e domenica 15 ottobre, è la volta di Alex Signorelli, giovane chef e imprenditore della ristorazione a 360 gradi, italiano, trasferitosi in Gran Bretagna e titolare della catena di ristoranti Signorelli’s Deli.

Sabato 14 ottobre 2023, si esibisce Lisa De Luca. Con gli ingredienti semplici dell’Emilia Romagna, Lisa, che d’estate lavora al ristorante Capperi del Parco Oltremare di Riccione, prepara una ricetta sfiziosa da far venire l’acquolina in bocca e porta la sua ricetta Oltre il mare su una base Scrocchiarella 55 x 25 classica.

Lunedì 16 ottobre 2023, sarà in campo Sebastiano Parentignoti. Questo chef esprime tutto il carattere della sua terra, scegliendo ingredienti ricchi di sapore che, come dice anche il nome della ricetta "Pìtìttu", alludono a qualcosa di molto buono che vuole stuzzicare l’appetito. In dialetto siciliano infatti "Pitìttu" indica la voglia di mangiare una prelibatezza dolce o salata.

Martedì 17 ottobre 2023, chiuderanno il ciclo di esibizioni lo chef Davide Vitiello e il bartender Daniele Arciello. È l’esempio di come Scrocchiarella è particolarmente adatta ad accompagnare i drink da aperitivo.