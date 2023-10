Nestlè Professional mostra i benefici dell'agricoltura rigenerativa

Nestlé Professional ha rafforzato il suo impegno verso pratiche sostenibili accogliendo dodici clienti chiave in un caseificio nel Cumberland, che fornisce loro latte fresco, per discutere del ruolo dell'agricoltura rigenerativa nel futuro dell'agricoltura.

La visita, che ha lanciato in anteprima il progetto "Is Regenerative the Future of Farming?" (la rigenerazione è il futuro dell'agricoltura?), a cura di Nestlé Professional, ha riunito ristoratori a contratto, agricoltori, gestori di approvvigionamento responsabile e leader della sostenibilità. Ai partecipanti è stato offerto un tour di un'azienda lattiero-casearia che fornisce latte da utilizzare in prodotti come il caffè schiumoso Nescafé, prima di ascoltare ad un panel i principali risultati del rapporto. Il “Milk Plan” di Nestlé sostiene l’agricoltura lattiero-casearia rigenerativa in collaborazione con la cooperativa First Milk, per ridurre l’impatto ambientale migliorando la sostenibilità e l’efficienza della catena di approvvigionamento. Ogni agricoltore riceve un “bonus di sostenibilità” per aver adottato misure pratiche che proteggono e valorizzano le risorse naturali sulla propria terra.

Katya Simmons, amministratore delegato di Nestlé Professional UK & Ireland, ha dichiarato: “L’agricoltura rigenerativa svolge un ruolo fondamentale nella soluzione mentre cerchiamo di costruire resilienza e sicurezza alimentare a lungo termine". “Noi di Nestlé - ha proseguito Simmons - vogliamo avere un impatto positivo sugli ecosistemi, sugli agricoltori, sull’ambiente e sulla società, quindi il nostro obiettivo è procurarci il 20% degli ingredienti chiave attraverso metodi di agricoltura rigenerativa entro il 2025 e il 50% entro il 2030. L’agricoltura rigenerativa ha un enorme potenziale per migliorare la salute del suolo e la fertilità, catturando il carbonio, proteggendo le risorse idriche e salvaguardando la biodiversità. Ciò può migliorare la resilienza delle aziende agricole e i rendimenti di fronte a condizioni meteorologiche estreme, fornendo un contributo importante ai mezzi di sussistenza e alla salute delle comunità, nonché del nostro pianeta”.

I partecipanti hanno fatto un giro della fattoria osservando alcune delle soluzioni messe in atto: un pascolo a rotazione, imitando la natura per consentire alle mucche di continuare a muoversi; scavare la terra per contare i lombrichi, dimostrando una migliore salute del suolo; piantumazione di siepi che fungono da autostrade naturali. La giornata si è conclusa con un panel di domande e risposte da parte di: Robin Sundaram, responsabile dell'approvvigionamento responsabile per Nestlé Regno Unito e Irlanda; Lee Truelove, responsabile dell'approvvigionamento responsabile, First Milk; Robert Craig, vicepresidente First Milk; Richard Messenger, agricoltore di Howes Farm nel Cumbrland; Julie Owst, responsabile della sostenibilità, Bidfood.

Attraverso le domande e risposte, il panel ha discusso una serie di argomenti legati al nuovo rapporto “Is Regenerative the Future of Farming”, compreso cosa significa l’agricoltura rigenerativa per i consumatori, il suo impatto sul cambiamento climatico e il ruolo della politica. Riassumendo il suo scopo, il relatore Sundaram ha dichiarato: “Il cambiamento climatico è una delle maggiori minacce per la società e stiamo utilizzando le nostre dimensioni, scala e portata per affrontarlo come parte della nostra tabella di marcia per l’azzeramento netto".

