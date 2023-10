Tito's Vodka: il mais è l'unico ingrediente

Il primo brand al mondo ad aver lanciato una vodka ricavata esclusivamente dal mais ha lanciato una campagna internazionale per la tutela dei cani. L'iniziativa è sbarcata in Italia la settimana scorsa: giovedì 12 ottobre al Surfer’s Garden di Milano, è stato lanciato il progetto “Tito’s for Dogs”, che fa parte della campagna internazionale di Tito’s Vodka “Vodka for Dog people”

La Vodka di Tito's nasce negli Usa, ad Austin, nel 1997, quando Bert Beveridge, detto “Tito” dagli amici, fonda la Fifth Generation, la prima distilleria legale del Texas. L'idea risale a molti anni prima, quando Tito produceva vodka aromatizzata per consumarla e regalarla agli amici, espandendo da subito la cerchia dei sostenitori. Un progetto nato con l'intento di creare un distillato di altissima qualità e proporla ad un prezzo ragionevole.

La vodka prodotta da questa micro distilleria utilizza esclusivamente il mais come materia prima e viene sottoposta a sei distillazioni secondo il metodo pot still, per raggiungere il grado di purezza e qualità desiderato da Tito. Questo lungo processo garantisce risultati ottimali, apprezzati sia da esperti ed intenditori che dai neofiti. Per la distillazione del mais è usato infatti lo stesso metodo normalmente adottato per gli scotch single malt e per i più fini cognac francesi, e sei processi di distillazione per ottenere la purezza del prodotto tanto ricercata

Tito’s è da sempre un brand amante degli animali, in particolar modo dei cani. Inizialmente si trattava solo dei due cagnolini Tito e DogJo, residenti fissi alla distilleria, ma presto i randagi, seguendo l’odore di cibo hanno iniziato a considerare la distilleria la loro casa. Sono passati 25 anni e Tito’s da allora ha salvato le vite di 130 cani e supportato migliaia di enti solidali non-profit ad Austin e dintorni. L’obiettivo del progetto Vodka for Dog People è di migliorare le vite degli animali domestici e delle loro famiglie a livello globale. È per questo che il lancio ha visto la creazione di un evento di beneficenza a cui hanno partecipato ospiti, stampa e influencer legati al mondo degli animali.

Durante la serata ad intrattenere i piccoli amici a quattro zampe è stata l’Associazione Cinofila Natura e Avventura. Per ogni cocktail scelto e consumato dalla drinklist dedicata a Tito’s sono stati devoluti 2 euro all’Associazione Un Tesoro di Cane che dal 2010 si occupa del benessere degli animali. Ma non finisce qui. Da oggi e fino alla fine del mese sarà possibile trovare una drink list dedicata non solo al Surfer’s Garden, ma anche in altri due locali milanesi: il Rita & Cocktails e a La Società Italiana. Anche in questa occasione saranno devoluti in beneficenza 2 euro per ogni cocktail consumato. Questo è solo il primo di una serie di eventi che si svilupperanno da ora fino al prossimo anno per sensibilizzare al tema.