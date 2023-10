McDonald's si allea con FrieslandCampina per ridurre emissioni di CO2

Due giganti come McDonald's, colosso Usa del fast food, e FrieslandCampina, una delle più grandi aziende lattiero casearie del mondo con sede in Olanda, hanno avviato una collaborazione finalizzata alla riduzione delle emissioni di gas serra nella filiera lattiero-casearia. L'obiettivo dell'intesa è ridurre le emissioni nella produzione di latticini forniti ai ristoranti McDonald's nei Paesi Bassi e in Belgio: la partnership si allinea con le ambizioni climatiche 2050 di entrambe le aziende e porterà a una riduzione del 14% delle emissioni di gas serra entro il 2025, rispetto al 2019. McDonald's e FrieslandCampina collaborano da oltre tre decenni: l'azienda lattiero casearia olandese è un fornitore chiave di McDonald's su ingredienti per prodotti come gelati, frullati e sostituti della carne a base di latte come il Valess. Con l'accordo, dunque, si espande ancora di più la partnership, evolvendosi al punto da comprendere una mission più ampia, incentrata sulla riduzione dell'impronta di carbonio associata alla produzione di latticini.

"Il cambiamento climatico è un problema ambientale del nostro tempo -spiega Joost Elshof, direttore della catena di approvvigionamento di McDonald's Olanda-. Vogliamo lavorare con tutti i partner e fornitori lungo la catena su soluzioni innovative che limitino l'impatto negativo sul clima. Con questa ulteriore dimensione all'interno della nostra già grande collaborazione con FrieslandCampina, ci avviciniamo ai nostri obiettivi di riduzione delle emissioni del 2030 e alla nostra ambizione generale di raggiungere le emissioni nette zero entro il 2050".

"FrieslandCampina si impegna a produrre latte in modo sostenibile -aggiunge Roger Loo, presidente del settore commerciale-. Misuriamo e tracciamo i nostri progressi e ci impegniamo a migliorare. Nel corso degli anni, i nostri sforzi hanno portato a una diminuzione dell'impronta di carbonio dei nostri prodotti lattiero-caseari. La collaborazione con partner come McDonald's è fondamentale nella nostra missione di creare un impatto positivo. Grazie a questa partnership, possiamo continuare a sostenere e premiare i nostri soci produttori di latte".

La partnership contribuisce al sostegno e ai premi per gli allevatori le cui misure adottate per ridurre le emissioni di gas serra includono l'allungamento della stagione di pascolo, l'uso di mangimi con una minore impronta ecologica, l'uso di additivi per mangimi per ridurre le emissioni di metano e la separazione del letame e dell'urina nell'azienda.

Lo strumento di monitoraggio utilizzato dai produttori di latte soci dell'azienda olandese è la "Valutazione annuale del ciclo dei nutrienti": un approccio basato sui dati che fornisce approfondimenti e risultati specifici per le aziende agricole su clima e biodiversità. FrieslandCampina lo utilizza per tracciare i progressi e premiare gli allevatori membri con premi finanziari per i loro risultati. Accanto a questo sttrumento, c'è il programma di sviluppo sostenibile "Foqus planet", utile a tracciare i risultati ottenuti sul pascolo all'aperto e sulla salute e il benessere degli animali attraverso. Già oggi molti allevatori membri dell'azienda olandese producono anche energia rinnovabile, che viene poi utilizzata nei siti produttivi.