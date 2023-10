Lollobrigida in Tunisia: rafforzare relazioni a garanzia sicurezza alimentare

Affrontato anche il tema della sovrabbondanza di granchio blu nelle acque del Mediterraneo. Nella delegazione anche Tajani e Calderone

"La sicurezza alimentare, la cooperazione tra imprese nel settore agricolo e agroalimentare e la regolamentazione dei flussi migratori sono al centro dell'agenda politica di Italia e Tunisia. La promozione delle relazioni tra i due paesi, in questi ambiti, è stata al centro del proficuo incontro che ho avuto questa mattina con il ministro dell'Agricoltura, delle risorse idriche e della pesca, Abdelmonem Belaati. Il settore agricolo, infatti, riveste per le nostre Nazioni il ruolo di asset principale delle due economie. I partenariati, a partire dallo scambio di conoscenze su innovazione e nuove tecnologie, saranno dunque strategici per la realizzazione del Piano Mattei e assicurare così sostegno allo sviluppo economico e infrastrutturale e combattere l'insicurezza alimentare, garantendo così buon cibo per tutti. Fra i temi, abbiamo anche affrontato quello della ricerca per la gestione delle risorse idriche, con particolare attenzione all'utilizzo di acque reflue e alla realizzazione di impianti di desalinizzazione per poter fronteggiare i cambiamenti climatici": così il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, a margine del bilaterale avuto questa mattina a Tunisi con il ministro Belaati.

"Lo scambio commerciale con la Tunisia ha enormi potenzialità e ampi margini di crescita. Con il collega Belaati abbiamo discusso della possibilità di rafforzare lo scambio di informazioni, anche per garantire il reddito degli agricoltori. Infine, abbiamo affrontato il tema della sovrabbondanza di granchio blu nelle acque del Mediterraneo. La Tunisia lo ha trasformato in una opportunità commerciale, stessa strada che abbiamo deciso di intraprendere in Italia, senza dimenticare, però, che questa sfida si può vincere solo con la collaborazione di tutti", ha concluso il ministro.

A seguire Lollobrigida e il resto della delegazione, ovvero il vicepremier Tajani e il ministro Calderone hanno incontrato il presidente tunisino Kais Saied, per la firma del memorandum sulla promozione dei flussi migratori regolari.