Ue. Centinaio: "Due vittorie in due giorni per agrifood italiano"

“L’Italia fa segnare due vittorie in due giorni in Europa per ciò che riguarda la tutela e la promozione dei nostri prodotti agroalimentari. Dopo l’accordo raggiunto da Consiglio e Parlamento Ue sul regolamento e la protezione delle IG, gli Stati membri fermano il tentativo della Commissione di escludere vino, carni rosse e salumi dalla politica di promozione dei prodotti agricoli europei. Grazie all’intervento decisivo del governo italiano all’interno del Consiglio Agricoltura e Pesca, è stata battuta la resistenza di Paesi come Germania e Olanda e così anche queste produzioni, così importanti per il nostro Paese, potranno beneficiare delle risorse messe a disposizione dall’Europa per il 2024, pari a circa 186 milioni di euro”. Lo afferma in una nota il vicepresidente del Senato e responsabile del dipartimento Agricoltura e Turismo della Lega Gian Marco Centinaio.

“Colpo dopo colpo, la falsa ideologia salutista portata avanti da qualcuno a Bruxelles sta cedendo di fronte al realismo e, soprattutto, alle evidenze scientifiche”, prosegue il senatore della Lega. “Sono sempre di più, infatti, le prove che un consumo moderato di alcol nell’ambito di una dieta sana non è affatto dannoso e, anzi, protegge dalle malattie cardiovascolari e non solo. Proprio in questi giorni, alcuni tra i principali medici esperti in materia riuniti a Toledo hanno evidenziato come dietro gli allarmismi fatti circolare in alcuni Paesi europei vi siano solo ipotesi soggettive, che non trovano riscontri negli studi effettuati”.

“Ora finalmente l’Europa sembra voler iniziare a tutelare le produzioni di qualità e le eccellenze dei territori, anziché inseguire inutili crociate. È la strada che la Lega ha sempre sostenuto e che continuerà a portare avanti con convinzione, per sostenere la filiera agroalimentare italiana e proteggere realmente la salute dei cittadini da alimenti sintetici e copie di scarsa qualità”, conclude Centinaio.