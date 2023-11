In's: quando il discount si fa portavoce di socialità

iN's Mercato, l'insegna italiana discount del gruppo Pam con sede a Venezia e presente in 12 regioni italiane con oltre 550 punti vendita, rinnova a novembre il suo impegno a favore delle donne. Lo nell’ambito del progetto #Insperledonne, sostenendo persone che vivono in situazioni di disagio e difficoltà e dedicando una serie di iniziative alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul tema della violenza di genere.

Tra le attività previste, la collaborazione con We World onlus: nei weekend del 3-4 novembre e 17-18 novembre, tanti punti vendita iN’s accoglieranno i Dialogatori di WeWorld. Lo scopo è quello di sensibilizzare sulla violenza di genere e informare sulle attività degli "Spazi donna we world", pensati per supportare donne in difficoltà e indirizzarle nel giusto percorso di assistenza.

Inoltre, iN's ha organizzato un percorso formativo online composto da tre incontri per i suoi store manager, con l'obiettivo di fornire loro gli strumenti per riconoscere potenziali situazioni di difficoltà tra le clienti e condividere materiale informativo sulle attività degli Spazi donna. In questo modo, iN's vuole offrire un aiuto concreto alle donne che si trovano in condizioni di

vulnerabilità e orientarle verso queste strutture. L’impegno di iN’s è illustrato nel manifesto di Insperledonne che, citando Eleanor Roosevelt, vuole incoraggiare le donne "a fare le cose che pensano di non poter fare". Il manifesto, consultabile sul sito ufficiale e sui canali social dell’insegna, si lega all'omonimo progetto che si fonda su tre pilastri:

l'imprenditoria ed empowerment femminile, che mira a promuovere progetti speciali di collaborazione commerciale con imprenditrici che operano in diversi settori, offrendo loro opportunità di crescita e di visibilità; la sostenibilità sociale e la salute, per sostenere progetti e iniziative che promuovono una dimensione etica e solidale a favore delle donne e a tutela del loro benessere, promuovendo stili di vita sani e mettendo a disposizione nel mese di ottobre, dedicato alla prevenzione, il Pink Camper, con servizi sanitari gratuiti e consulenze specialistiche; la sensibilizzazione sulla violenza di genere, per contrastare una grave violazione dei diritti umani, e sensibilizzare l'opinione pubblica su questo tema.

Nel 2023, infatti, oltre 80 donne sono state vittime di femminicidio in Italia ed è fondamentale mettere in luce dati allarmanti come questi, su cui non si può e non si deve correre il rischio dell’oblio o del silenzio. Ecco perché, per dare visibilità e forza a questo messaggio, l’insegna si è impegnata in due progetti con la collaborazione di imprenditrici di successo: il primo è il progetto "La shopper dei sogni", realizzato in collaborazione con Veronica Sironi, a capo dell’azienda Frabo S.r.l., fornitrice di iN’s nel settore tessile. Vero e proprio simbolo di empowerment femminile, la borsa, in edizione limitata (realizzata con materiali sostenibili, cotone e juta e doublefacee), disponibile in tutti i negozi dal 22 novembre è illustrata dall'artista Martina Lorusso, in arte Momusso, talentuosa grafica e illustratrice che ha saputo trasmettere con le sue immagini il messaggio di Insperledonne.

Il secondo progetto, "La lampada della speranza", è realizzato in collaborazione con Catia Tosi, co-fondatrice di Beper, azienda di Vallese-due Ponti (VR) specializzata in piccoli elettrodomestici. Disponibile in tutti i punti vendita iN’s da dicembre, la lampada è un oggetto simbolico che rappresenta l'attenzione che non deve mai spegnersi su un fenomeno così grave e attuale come la violenza sulle donne. Con l’acquisto della lampada è possibile inoltre contribuire e sostenere l’operato di WeWorld.

