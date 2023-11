Ecomondo. Pichetto Fratin: "Presto una legge sul consumo del suolo"

Altro che transizione ecologica. A dispetto dei proclami, delle raccomandazioni e delle profezie in tema di energia pulita, tutti gli indicatori italiani fanno segnare un regresso. Dal 2019 al 2022, le emissioni di gas serra sono aumentate (+2%). Lo scorso anno, l’energia rinnovabile è diminuita (dal 21% al 19%) e non è decisamente all'altezza degli standard europei. Diminuisce anche il riutilizzo dei rifiuti, pur essendo il livello quantitativo (+18,4%) complessivamente superiore alla media europea. L’Italia è classificata al diciannovesimo posto nell'Unione Europea per le aree protette di terra. I poco confrontanti dati emergono dalla relazione sullo stato della Green Economy presentata in apertura degli Stati Generali della Green Economy 2023, in occasione della giornata inaugurale di Ecomondo 2023 a Riminifiera (leggi notizia EFA News).

Un "maggiore impegno" in tema di transizione ecologica, è stato auspicato da Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, che individua nel processo un'occasione utile per il "rilancio dell’economia italiana", che "sta entrando in una fase di preoccupante stagnazione". Secondo i dati degli Stati Generali, l’attuazione delle misure europee per l’economia circolare consentirebbe all’Italia, al 2030, di risparmiare 82,5 miliardi di materiali importati, di aumentare di 4 miliardi il valore delle attività di riciclo dei rifiuti e di ridurre i costi dello smaltimento di rifiuti in discarica di 7,3 miliardi.

La decarbonizzazione dell’economia nazionale, a fronte di un investimento annuo di 14,7 miliardi di euro nel decennio 2020-30, porterebbe a un risparmio diretto di 6,6 miliardi l’anno, a beneficio di un indotto che porterebbe annualmente 53 miliardi in più nelle casse dello Stato. Con 123 gigawatt di nuove rinnovabili al 2030, si otterrebbero 430mila nuovi posti di lavoro, mentre la circolarità nei rifiuti porterebbe 97mila nuovi occupati.

Da parte sua il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin si è soffermato in modo particolare sulle problematiche legate all'utilizzo del suolo. "Abbiamo intenzione come governo di presentare nei tempi dovuti una legge quadro perché queste competenze sono poi ripartite a livelli regionali e comunali; legge quadro che deve avere proprio come ridisegno il consumo del suolo", ha dichiarato il ministro a margine dell’inaugurazione di Ecomondo. "Un tema importante perché deve affrontare anche un’altra valutazione rilevante: abbiamo molti dei fabbricati in questo paese costruiti negli anni ’50 e ’60 con il cemento armato che, a differenza delle pietre e dei mattoni utilizzati dai romani, ha una durata di vita a scadenza e come tale questi fabbricati vanno rifatti. Questa, se vogliamo - ha sottolineato Pichetto Fratin - è un’emergenza ma anche un’opportunità che va legata a una legge sul consumo del suolo".