Regolamento imballaggi. Centinaio: "Eurodeputati italiani alzino la voce"

Il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio ha espresso condivisione e sostegno nei confronti dell'appello rivolto da un elenco molto rappresentativo di sigle della filiera agroalimentare per fermare al Parlamento europeo la proposta di regolamento sugli imballaggi (leggi notizia EFA News). "So che in Italia esiste un fronte trasversale contrario alle norme proposte dalla Commissione Ue", sottolinea Centinaio, sollecitando gli europarlamentari italiani socialisti, liberali, verdi e anche popolari: "Fatevi sentire con i vostri alleati, spiegate loro le ragioni del nostro Paese o il 22 novembre, se il voto non andrà come ci auguriamo, sapremo di chi sarà la responsabilità. Il nostro ‘no’ è già deciso”.

“La transizione ecologica non può essere un’opportunità solo per alcuni ed escludere altri”, prosegue il n°2 di Palazzo Madama. “L’Italia ha dato il buon esempio, diventando leader nel settore del riciclo e raggiungendo con largo anticipo gli obiettivi che la stessa Ue aveva fissato. Ora chi è rimasto indietro vuole cambiare le carte in tavola e imporre a tutti nuove regole. È inaccettabile e sarebbe un duro colpo per la nostra economia”.

“Non ha alcun senso spostare l’asse degli imballaggi tutto sul riuso, per chi ha già sviluppato le buone pratiche del riciclo. Ci sono ampi margini per una mediazione che consenta di mantenere in vita le due soluzioni, con grandi vantaggi ambientali ed economici e riducendo gli sprechi alimentari. Chi dice di no lo fa solo per motivi ideologici o per convenienza. La Lega lo sta ripetendo a chiare lettere in ogni occasione. Se anche gli altri lo credono, il momento per farsi sentire è questo”, conclude il vicepresidente.