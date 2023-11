Pellegrino Artusi arriva in Cina

Venerdì 17 novembre 2023, in occasione delle numerose iniziative inserite nel programma della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo (13-19 novembre 2023) giunta alla sua ottava edizione, presso l’Ambasciata italiana di Pechino verrà presentata alle autorità e alla stampa locale la versione tradotta in cinese de “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene” di Pellegrino Artusi (1820-1991), realizzata anche con il contributo economico di Aife/Filiera Italiana Foraggi.

“Dopo un percorso durato oltre due anni – spiega Gian Luca Bagnara, presidente di Aife/Filiera Italiana Foraggi – è giunto a compimento un progetto ambizioso e altrettanto impegnativo a cui con orgoglio Aife/Filiera Italiana Foraggi ha partecipato grazie all’entusiasmo e all’adesione di tutti gli associati che ne hanno compreso l’importanza e senza esitazione, quando gli è stato illustrato, ne hanno abbracciato l’idea sostenendo uniti lo sforzo economico richiesto. Con la traduzione in cinese di quello che più genericamente viene definito il libro dell’Artusi, che in realtà racchiude un grande patrimonio culturale in cui l’autore è riuscito mirabilmente a intrecciare i valori del territorio, dell’agricoltura, dell’ambiente, della zootecnia, della biodiversità, si allunga il già corposo elenco di lingue in cui La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene è stato tradotto con un valore aggiunto in più – sottolinea Bagnara – che rappresenta per noi uno straordinario biglietto da visita".

"Infatti, il contributo di Aife/Filiera Italiana Foraggi alla traduzione in cinese di questo prezioso volume ci offre l’opportunità di valorizzare sui mercati internazionali la filiera produttiva che rende così importante nel mondo la cucina italiana, frutto di un meraviglioso intreccio tra tradizioni locali, peculiarità territoriali, agricoltura, zootecnia, biodiversità che rappresentano il grande valore capace di distinguere l’agroalimentare italiano nel panorama mondiale. Dopo la presentazione del volume a Pechino prevista per il 17 novembre prossimo – conclude Bagnara – insieme alla Fondazione Casa Artusi che ha seguito capillarmente lo sviluppo della traduzione in cinese del volume, abbiamo in cantiere la realizzazione di altre iniziative che ci vedranno al suo fianco per la promozione culturale della cucina italiana”.