TKPlate: in arrivo la piattaforma che predice la tossicità delle sostanze

Una nuova piattaforma per modellare e predire la tossicità delle sostanze chimiche e ciò che ne avviene all'interno dell’organismo umano e quello animale segna un'importante punto di svolta verso un futuro con meno o zero sperimentazione animale in ambito di sicurezza degli alimenti. Da sempre le valutazioni scientifiche sulla sicurezza delle sostanze chimiche negli alimenti e nei mangimi (così come per i farmaci, i prodotti di consumo, le sostanze chimiche industriali e di altro tipo) sono basate su prove tratte da esperimenti su animali. Questa prassi essenziale nella valutazione dei rischi da sostanze chimiche ha garantito, nel complesso, la sicurezza dei nostri alimenti fin dagli anni Cinquanta.

Tuttavia la società e gli scienziati stanno mettendo sempre più in discussione questa pratica, sia per motivi etici che scientifici. Tutti noi vogliamo ridurre le sofferenze degli animali e negli ultimi anni sono stati fatti passi in avanti in tal senso grazie alla promozione della prassi delle tre R: sostituire, ridurre e migliorare i test sugli animali. L'uso di strumenti alternativi per produrre informazioni più rappresentative in termini di tossicocinetica (TK) (cioè come l'organismo gestisce le sostanze chimiche) e tossicità/tossicodinamica (TD) (cioè cosa fanno le sostanze chimiche all'organismo) sta diventando realtà. Alla creazione di "TKPlate" hanno collaborato sia scienziati dell'Efsa che diversi enti di ricerca europei di punta. Si tratta di una piattaforma online che offre a scienziati e legislatori uno spazio apposito e un pacchetto di strumenti per modellare e prevedere le proprietà di TK e TD.

A capeggiare tale lavoro sono due scienziati Efsa di forte esperienza: il tossicologo Jean-Lou Dorne e lo statistico/modellatore Jose Cortiñas Abrahantes. "L'idea di TKPlate è nata nel 2014 grazie a un rapporto scientifico sui metodi alternativi alla sperimentazione animale che potevano essere utilizzati dagli esperti dell'Efsa. Il rapporto proponeva lo sviluppo di una serie di modelli TK e TD. La tossicocinetica ci dice in che modo l'organismo assorbe, distribuisce, metabolizza ed espelle la sostanza chimica. La tossicodinamica esplora gli effetti tossici su molecole, cellule, tessuti, organi o un intero organismo", spiega Dorne.

Da parte sua, Cortiñas Abrahantes ha sottolineato: "Tra il 2015 e il 2020 l'Efsa ha sviluppato questi modelli di TK e ha prodotto molti casi di studio per una serie di specie pertinenti al lavoro dell'Efsa: l’uomo, animali da laboratorio come ratti e topi, animali da allevamento e altre specie che hanno un ruolo nella catena degli alimenti e dei mangimi come ad esempio i vermi di terra. Abbiamo appaltato a enti universitari e agenzie nazionali parti importanti del lavoro, che hanno dato frutti anche in termini di dottorati di successo di giovani scienziati".

E' ancora Dorne a ritenere, sulla base delle conoscenze finora acquisite, una "piattaforma unica nel settore della sicurezza degli alimenti e dei mangimi”.