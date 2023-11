Agricoltura minaccia per il clima? No. Parola dell'Ue

L’agricoltura ha un ruolo positivo e importante da svolgere nella mitigazione del cambiamento climatico: colture, siepi e alberi sequestrano il carbonio dall’atmosfera e i suoli adeguatamente gestiti forniscono lo stoccaggio del carbonio. Tuttavia, l’agricoltura contribuisce per oltre il 10% alle emissioni totali di gas serra (Ghg) dell’Ue, principalmente attraverso il rilascio di metano e protossido di azoto.

L’Ue si è impegnata a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e ciò significa che sono necessari sforzi significativi per ridurre le emissioni in tutti i settori. Ciò include l’agricoltura, che è anche uno dei settori più colpiti dai cambiamenti climatici. Per contribuire all’identificazione di possibili approcci politici per ridurre le emissioni in questo settore, la Commissione europea ha pubblicato oggi un nuovo studio indipendente sul tema “Prezzare le emissioni agricole e premiare l’azione per il clima nella catena del valore agroalimentare”.

Lo studio, commissionato dalla direzione generale per l’Azione per il clima della Commissione, è stato intrapreso da Trinomics e dai suoi partner, l’Istituto per la politica ambientale ed ecologica europea (Ieep), insieme all’Agenzia austriaca per l’ambiente (Umweltbundesamt) e alla società di consulenza Carbon Counts. Il rapporto risponde a un rapporto del 2021 della Corte dei conti europea, che raccomandava alla Commissione di “valutare il potenziale dell’applicazione del principio “chi inquina paga” alle emissioni agricole e di premiare gli agricoltori per la rimozione di carbonio a lungo termine”. Lo studio mira a indagare le possibili modalità di determinazione del prezzo delle emissioni di gas serra derivanti dalle attività agricole lungo la catena del valore agroalimentare e ad esplorare come ciò possa essere accompagnato fornendo agli agricoltori e ad altri proprietari terrieri incentivi finanziari per l’azione climatica e l’agricoltura basata sul carbonio.

In allegato a questa EFA News il testo integrale del rapporto "“Pricing agricultural emissions and rewarding climate action in the agri-food value chain".