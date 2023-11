Aziende eccellenti: Andriani prima tappa di un nuovo roadshow

Auxiell, azienda di consulenza specializzata nell’efficientamento dei processi, ed Euxilia, società che conduce percorsi di coaching scientifico e sistemico, in collaborazione con Great Place to Work, lanciano un roadshow per ispirare e condividere best practice, percorsi di miglioramento di processi e sistemi di sviluppo eccellenti. Prima eccellenza aziendale ad andare sotto i riflettori in questa iniziativa è Andriani SpA.

Il progetto, che attraverserà tutta Italia da Sud a Nord, sarà composto da sei tappe in altrettante imprese che possono servire da esempio virtuoso per il territorio circostante. L’intento è quello di suscitare un dibattito che fornisca risposte concrete e best practices tra gli stakeholder, per accrescere la cultura aziendale e indicare strumenti per il miglioramento delle performance.

Gli incontri sono accessibili al pubblico e si aprono con una breve introduzione del Roadshow e dell’impresa ospitante per dare poi la parola ai protagonisti dei casi aziendali d’eccellenza. Per ogni tappa è previsto inoltre un factory tour durante il quale gli ospiti avranno la possibilità di visitare la produzione e scoprire come l’azienda ha ottimizzato i suoi processi.

Il primo incontro avrà luogo il 23 novembre a Gravina in Puglia (BA), presso l’azienda Andriani SpA Società Benefit, salita sul podio dei Best workplace for Blue collar per due anni consecutivi. L’azienda, che è costantemente impegnata in favore del benessere delle sue persone, investe in attività e iniziative, anche di formazione, volte a migliorare l’esperienza lavorativa quotidiana dei propri dipendenti, sia negli uffici che all’interno del proprio stabilimento produttivo, con l’obiettivo di promuovere il concetto di "felicità al lavoro".