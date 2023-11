Miele. D'Eramo (Masaf): "Etichette più trasparenti grazie a impegno Italia"

“Abbiamo lavorato e continueremo a lavorare per garantire anche in Ue una sempre maggiore trasparenza e chiarezza sull’origine delle materie prime, per permettere ai cittadini di effettuare scelte di acquisto consapevoli e per tutelare le nostre filiere produttive. Sulla posizione da tenere sulla 'direttiva colazione' non abbiamo mai avuto dubbi". Lo afferma in una nota il sottosegretario all’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste Luigi D’Eramo, con riferimento al recente voto alla Commissione Agricoltura del Parlamento Ue (leggi notizia EFA News).

Un voto che "premia l’impegno che è stato portato avanti in questi mesi dall’Italia in sede europea. Il settore del miele sarà più tutelato da frodi e adulterazioni, in etichetta accanto al nome commerciale del prodotto sarà indicato il paese di origine dove il miele è stato raccolto. E se il miele proviene da più di un paese - sottolinea D'Eramo - ciascun paese dovrà essere indicato in etichetta, in ordine decrescente e con la rispettiva percentuale nella miscela”.

“La nuova direttiva contribuirà a difendere e valorizzare un settore strategico per l’agroalimentare, italiano ed europeo. È una prima risposta ai nostri produttori che hanno nella qualità e nella certificazione i loro punti di forza. Uno strumento in più - conclude il sottosegretario - per difendersi dalla concorrenza sleale e per rafforzare la sicurezza alimentare”.