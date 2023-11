Nestlé UK investe 8 mln euro in un impianto di riciclaggio della plastica

Nestlé investe 7 milioni di sterline, pari a circa 8 milioni di Euro, in un impianto di riciclaggio della plastica all'avanguardia. Sarà ubicato a Durham, nel Nord Est dell'Inghilterra: per far decollare il suo progetto considerato "pionieristico", la multinazionale si è affidata a Impact Recycling, azienda fondata nel 2014 che ha sviluppato un'innovativa tecnologia di riciclaggio della plastica. L'operazione avverrà grazie a una sovvenzione di Innovate UK diretta a Impact Recycling: il sito dovrebbe essere operativo alla fine dell'estate del 2024. Con il nuovo impianto, Nestlé ha l'obiettivo di trasformare le plastiche flessibili difficili da riciclare, tipicamente utilizzate per gli imballaggi alimentari, in pellet che possono essere utilizzati per produrre nuovi prodotti flessibili come sacchetti postali e sacchi per la spazzatura. L'innovativo processo, noto come Boss, ossia Baffled oscillation separation system, smista i rifiuti plastici in acqua, in modo che i diversi materiali affondino o galleggino, a seconda della loro densità. In questo modo è più facile prendere i materiali corretti da riciclare.

Il sito, una volta aperto, avrà la capacità di raccogliere 25.000 tonnellate di questa plastica e di produrre pellet che potranno essere utilizzati per sostituire le pellicole di plastica vergini nell'edilizia e nell'agricoltura, nonché per produrre sacchetti per la spazzatura. Ciò significa che l'impianto ha il potenziale per riciclare più della quantità di imballaggi in plastica flessibile che Nestlé UK e Irlanda immette sul mercato. Imballaggi come gli involucri di KitKat, le buste di cibo per animali Purina, i sacchetti di condivisione dei prodotti dolciari Rowntree e i sacchetti di cereali Nestlé saranno raccolti dai principali punti di raccolta dei supermercati per essere riciclati.

"Sono entusiasta di unire le forze con Impact Recycling e di contribuire al finanziamento di questo nuovo impianto a Durham -sottolinea Sokhna Gueye, responsabile del settore imballaggi di Nestlé UK & Ireland-. Noi di Nestlé ci impegniamo a garantire che i nostri imballaggi abbiano una vita multipla e non finiscano in discarica. Sostenere tecnologie innovative come questa è solo uno dei tanti passi che stiamo compiendo per raggiungere questo obiettivo". "Nel Regno Unito e in Irlanda -aggiunge-, i nostri sforzi proseguono alacremente per garantire che il 100% dei nostri imballaggi sia destinato al riciclo entro il 2025, e continuiamo a lavorare affinché tutti i nostri imballaggi siano riciclabili o riutilizzabili. È fantastico vedere che i nostri imballaggi hanno una seconda vita e stiamo valutando molte partnership per contribuire a incoraggiare la raccolta e l'infrastruttura di riciclaggio nel Regno Unito".

"Siamo lieti di collaborare con Nestlé a questa iniziativa per sviluppare un impianto di riciclaggio commerciale da 25.000 tonnellate per la plastica flessibile post-consumo: senza il finanziamento di Nestlé questo sviluppo non sarebbe stato possibile -sottolinea David Walsh, ceo di Impact Recycling-. Con questo finanziamento, Nestlé dimostra il suo costante impegno verso l'innovazione e la ricerca di soluzioni sostenibili per gli imballaggi in plastica". "Promuovere l'innovazione per aumentare la capacità del Regno Unito di riciclare gli imballaggi flessibili in plastica è un'area prioritaria per la Smart Sustainable Plastic Packaging Challenge e questa struttura è un grande passo avanti verso il raggiungimento degli obiettivi del Patto per la Plastica da parte del Regno Unito", conclude Paul Davidson, direttore della Smart sustainable plastic packaging challenge di Innovate UK.