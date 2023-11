Coca Cola Europacific Partners: 1,8 miliardi per comprare Coca Cola Filippine

Coca-Cola Europacific Partners plc ha annunciato oggi di aver stipulato, insieme ad Aboitiz Equity Ventures Inc., holding filippina con sede a Manila, un accordo definitivo per l'acquisizione congiunta di Coca-Cola Beverages Philippines, Inc. da The Coca-Cola Company. Il 100% di CCBPI ha un valore pari a 1,8 miliardi di dollari "su base priva di debito e di liquidità", sottolinea il comunicato ufficiale delle società. Lo scorso agosto era stata firmata la lettera d'intenti per la conclusione dell'operazione (leggi EFA News): oggi CCEP annuncia di aver completato la due diligence e di aver stipulato un accordo definitivo, insieme ad AEV, per l'acquisizione del 100% di CCBPI. Secondo le indicazioni, l'assetto proprietario sarà ripartito tra un 60% a CCep e un 40% a AEV: l'operazione, spiega il comunicato, "è soggetta a una serie di condizioni di chiusura abituali, tra cui il ricevimento delle necessarie approvazioni normative".

L'acquisizione, aggiunge la nota, "si basa sul successo dell'espansione di CCEP in Australia, Pacifico e Indonesia nel 2021, rafforzando ulteriormente la partnership con l'importante azionista Coca Cola e posizionando CCEP come il più grande imbottigliatore di Coca-Cola al mondo sia in termini di fatturato che di volume, sostenendo la sua strategia di crescita a lungo termine e concentrandosi sulla creazione di valore per gli azionisti". "L'acquisizione di CCBPI da parte di CCEP, insieme ad AEV, uno dei principali conglomerati del mercato locale -prosegue la nota-, offre una grande opportunità di co-proprietà di un'azienda consolidata e ben gestita, con interessanti prospettive di redditività e crescita".

L'opereazione finanziaria, conclude il comunicato "è un ulteriore passo avanti di CCEP per creare un'impronta più diversificata all'interno del suo attuale segmento di attività API. Offrirà inoltre l'opportunità di sfruttare le migliori pratiche e i talenti, sostenendo anche il percorso di trasformazione dell'Indonesia. L'operazione è in linea con l'obiettivo di CCEP di promuovere una crescita sostenibile e più forte attraverso la diversificazione e la scala, e sostiene gli obiettivi strategici a medio termine dell'azienda".