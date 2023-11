Roadhouse Restaurant eletta Migliore Insegna 2024

Roadhouse Restaurant è stata premiata, per il terzo anno consecutivo, come Migliore Insegna dell’anno nella categoria della ristorazione servita, sulla base dell’indagine promossa da Largo Consumo e realizzata da Ipsos con 6.000 interviste, sostenuta dalla retail community e supportata dalle associazioni di categoria, che offre una misura della qualità dell’esperienza percepita dai clienti.

Roadhouse si è aggiudicato il titolo ottenendo un grande risultato soprattutto nei parametri “Punto vendita”, “Servizio” e “Personale”. Per questo studio Ipsos ha selezionato 124 insegne, le più rilevanti a livello nazionale, e realizzato 6.000 interviste condotte attraverso il metodo Computer assisted web interviewing (Cawi), che hanno fornito un’analisi profonda sugli aspetti della customer experience con un campione rappresentativo della popolazione italiana per area geografica, genere ed età.

La ricerca offre una lettura trasversale dei diversi mercati, dall’esperienza di acquisto presso il negozio fisico, tramite l’e-commerce o presso le insegne 100% digitali. La ricerca Migliore Insegna 2024 ha coinvolto oltre 90 parametri di interesse raccolti in cinque macrocategorie: Offerta, Punto vendita, Servizio, Personale di vendita e Customer Experience.

“Migliore Insegna 2024, aldilà dei riconoscimenti consegnati, è principalmente un modo per fornire insights e strumenti di lavoro che permettano ai manager di prendere decisioni importanti per il futuro della propria insegna - spiega Armando Garosci, direttore di Largo Consumo - Largo Consumo, che realizza questo progetto da ormai quattro anni, si conferma una piattaforma in grado di portare sempre di più nuovi spunti e numeri utili ad aumentare la visione dell’intero mercato. E proprio in questo caso viene analizzato come i consumatori vedono le catene mantenendo i vincoli di autorevolezza, solidità analitica e soprattutto utilità per le catene”.

L'amministratore delegato di Roadhouse S.p.A. Nicolas Bigard ha commentato: “Migliore Insegna è un’analisi profonda e molto utile che certifica la bontà del lavoro fatto in questi anni e ci dà la spinta per fare ancora meglio. Tutto il team di Roadhouse è infatti unito e concentrato per rendere l’esperienza cliente ancora più memorabile, in un’ottica di miglioramento continuo”.