Callipo: un progetto di inclusione sociale lungo sette anni

E' realizzato da un gruppo selezionato di detenuti del Penitenziario di Vibo Valentia il confezionamento delle idee regalo Callipo lanciate in vista delle festività natalizie (leggi notizia EFA News). Un progetto di inclusione sociale dove i detenuti, affiancati dalle maestranze più specializzate dell’azienda, vivono un’importante esperienza lavorativa e formativa. Le confezioni regalo Callipo sono disponibili negli Store Callipo1913 di Milano, Roma, Cosenza e Reggio Calabria e sono acquistabili online su shop.callipo.com con spedizione in tutta Italia.

Le Storie di Mare Callipo incontrano il linguaggio pop e urban di Massimo Sirelli - artista calabrese eclettico e poliedrico apprezzato a livello internazionale per l’upcycling e il riuso creativo. Nasce così la collezione #CallipoMuchLove “Ricordi d’estate”. Ogni confezione regalo racconta suggestive emozioni che l’artista trasmette attraverso il sim-bolo della sua arte creativa: il robot. Nella special edition by Massimo Sirelli il robottino è il protagonista di felici ricordi d’estate attraverso esclusivi disegni che richiamano la tradizione della pesca, la famiglia, l’amore e l’allegria.

La collezione comprende sette storie dove il robottino narra momenti di pura felicità: Grande Pesca, una foto ricordo con mamma e papà sulla spiaggia; Allegro pescatore, “Mi sorridevano quei signori dalle facce segnate dal sole e dalla fatica, erano simpatici”; Giochi d’estate, “mamma, guarda come sono stato bravo”; Amore tra le onde, una gita al largo tra i sussulti del mare e del cuore; Gita in barca, eravamo lontani dalla riva e si vedevano i pesciolini saltar fuori dall’acqua; Tesoro del nonno, “E poi il nonno tornava sempre con i pesciolini in una grande cassetta...era il suo tesoro!”; Pesce volante, “Al mercato a volte vedevo dei pesci gigan-ti, immaginavo di andar con loro tra le onde e i miei sogni”.

Le sette confezioni artistiche (realizzate in latta, in legno e in cartone) diventano preziose idee regalo da conservare oltre che da gustare. Al loro interno racchiudono il pregiato tonno e una selezione degli altri prodotti d’eccellenza che valorizzano i sapori del territorio come il peperoncino, la ‘nduja, la cipolla rossa di Tropea Igp, le patate della Sila Igp e molto altro. Prodotti di altissima qualità di un’azienda che vanta una storia lunga 110 anni fatta di tradizioni e innovazioni che si tramandano con sapienza e ingegno da cinque generazioni.

“Attraverso i suoi disegni e i suoi robottini Massimo Sirelli è riuscito a ricreare un mondo che ci appartiene, dove le storie raccontate sono ricordi ed emozioni. Il suo è un linguaggio popolare unico e fortemente identitario, che apprezziamo da sempre perché nelle sue opere ritroviamo un assemblaggio di amore, famiglia e felicità in cui riconosciamo i nostri stessi valori. Ad unirci è anche il legame territoriale con le origini in comune, tutte premesse che hanno portato a questa preziosa collaborazione”, dichiara Giacinto Callipo, rappresentante della quinta generazione.

“Quando mi fu chiesto di pensare un concept per questa linea di scatole regalo sul tema del mare, ho scavato nei ricordi d’infanzia - commenta Sirelli -. Ho riguardato le foto delle vacanze in famiglia, e ho raccontato il mare, l’estate e i miei ricordi con gli occhi di quel Ro-bottino Bambino che vive in me”.