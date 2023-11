Alpla si espande in Marocco: siglata jv con Atlantic packaging

Ha appena lanciato il progetto “La plastica è cambiata, cambia idea sulla plastica” (leggi EFA News) e adesso Alpla pensa all'espansione del suo business investendo in Marocco. L'azienda, infatti, uno dei giganti del riciclo e del packaging in ambito food and beverage, ha ampliato la sua presenza in Nord Africa acquisendo una partecipazione di maggioranza nell'azienda marocchina Atlantic Packaging. L'operazione è stata realizzata con Alpla che ha fondato una nuova società mista, Alpla Morocco, con il precedente proprietario unico di Atlantic Packaging, Diana Holding.

Attraverso l'acquisizione e la nuova joint venture, Alpla intende contribuire "con la propria competenza ed esperienza alla produzione di preforme in PET per i mercati regionali del Maghreb e dell'Africa occidentale". Oltre alle preforme, Alpla Marocco produce anche pallet in plastica mediante stampaggio a iniezione e film per imballaggio mediante estrusione presso il suo stabilimento nella città marocchina di Tangeri. "L'iniziativa -sottolinea il comunicato della società- mira a gettare le basi per una crescita e per soluzioni di imballaggio sostenibili nella regione dell'Africa nord-occidentale".

"Insieme al nostro partner strategico Diana Holding, vogliamo sfruttare l'enorme potenziale dei mercati regionali, aprire nuovi segmenti e contribuire con la nostra esperienza di fornitore globale di sistemi per preforme, bottiglie e chiusure", spiega Christian Fessler, direttore generale di Alpla per il Medio Oriente e il Nord Africa.

"La nostra visione comune -aggiunge Rita Zniber, ceo di Diana Holding- è quella di essere uno dei principali fornitori di imballaggi in plastica di alta qualità in Marocco e nell'Africa occidentale e di offrire soluzioni innovative. Abbiamo creato Atlantic Packaging con la visione di espandere la sua capacità attraverso una partnership strategica".

Lo stabilimento di Tangeri, che si estende su una superficie di circa 12.000 metri quadrati, sarà ampliato in più fasi nei prossimi anni: saranno disponibili per la futura espansione oltre 20.000 metri quadrati di spazio. Nella prima fase, Alpla Marocco triplicherà la sua capacità produttiva portandola dagli attuali 100 milioni di preforme a circa 300 milioni di unità all'anno: in questo momento l'azienda sta investendo in due nuove linee di produzione di preforme in PET.



"Grazie alla sede in Marocco, possiamo fornire ai nostri clienti globali dell'Africa settentrionale la consueta qualità e flessibilità, acquisire nuovi partner commerciali ed espandere il nostro portafoglio a nuove aree -sottolinea Javier Delgado, direttore generale regionale di Alpla per l'Africa, il Medio Oriente e la Turchia- . Allo stesso tempo, stiamo creando nuovi posti di lavoro grazie all'espansione del nostro volume di produzione".

"Producendo bottiglie, preforme e chiusure, come già facciamo in Sudafrica e Angola -conclude Delgado-, forniamo ai clienti prodotti di successo e soluzioni sostenibili da un'unica fonte, dando loro un vantaggio sul mercato".