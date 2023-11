Campari, con Sichuan Yibin Wuliangye punta forte sulla Cina

Campari ha firmato un mou, un memorandum of understanding con il gruppo Sichuan Yibin Wuliangye per attivare una cooperazione strategica a Yibin City, in Cina. L'intesa consentirà alle due aziende di collaborare in aree come quelle che riguardano la creazione di nuovi prodotti, l'espansione dei canali, il rafforzamento della cooperazione di marketing e la promozione della cultura del marchio. La cooperazione, inoltre, sosterrà lo sviluppo congiunto nel mercato interno cinese e in quello internazionale degli alcolici. Ricordiamo che a settembre scorso, Wuliangye e Campari hanno lanciato insieme un nuovo cocktail, il "Wugroni", realizzato con una miscela di Wuliangye Baijiu creata da entrambe le aziende.

Con la firma formale del memorandum strategico, le due aziende approfondiranno ulteriormente la collaborazione: la volontà di far conoscere ai consumatori in Cina e all'estero diversi alcolici che rappresentano diverse culture, ma anche di sviluppare congiuntamente nuovi prodotti per diverse occasioni grazie alla partnership. Durante la cerimonia della firma, Bob Kunze-Concewitz, amministratore delegato del Gruppo Campari, ha presentato la storia e le performance del gruppo Campari e ha ribadito l'importanza del mercato cinese. Secondo l'ad ha "lo spirito di cooperazione" tra le due società è "radicato nel profondo rispetto dei reciproci punti di forza" e riflette "valori condivisi di pragmatismo e agilità".

La cooperazione strategica mira a integrare i vantaggi di entrambe le parti. Matteo Fantacchiotti, vice direttore generale del gruppo Campari e amministratore delegato della regione Asia-Pacifico, descrive la nuova partnership come una "pietra miliare significativa" nell'industria globale degli alcolici. Insieme a Wuliangye, sottolinea il management , Campari scoprirà "opportunità di crescita e promuoverà lo scambio culturale attraverso gli alcolici, rappresentati dall'ampio portafoglio di alcolici occidentali del Gruppo Campari e dalla leadership di Wuliangye nel Nongxiang Flavor Baijiu cinese".