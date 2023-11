Fine Spirits lancia in Italia Farmer's gin, yankee ecosostenibile

La famiglia Magliocco, produttrice del noto whisky americano Michter’s, lancia sul mercato, in collaborazione col distributore Fine Spirits, un nuovo progetto ecosostenibile. Si chiama Farmer’s Gin, con un nome che è biglietto da visita del prodotto, visto che da solo racconta il forte legame tra la distilleria e gli agricoltori di Springs Mill nell’Idaho, fornitori dei grani biologici per la produzione dell’alcol di base di Farmer’s Gin.

Prodotto in piccoli lotti, utilizzando botaniche meticolosamente selezionate e cereali non ogm coltivati localmente, il gin presenta 8 botaniche (ginepro, fiori di sambuco, citronella, coriandolo, radice di angelica, bocciolo, arancia, lime) che "forniscono una ricca complessità al liquido", some sottolinea un comunicato ufficiale. L’acqua utilizzata per la produzione di Farmer’s Reserve Strength Gin viene prelevata esclusivamente dal pozzo nella falda acquifera del fiume Snake.

Commercializzato in esclusiva per l’Italia da Fine Spirits, il nuovo gioiello di casa Magliocco, sottolinea la nota, "promette di diventare un punto di riferimento per gli amanti del gin e delle eccellenze artigianali", pronto a offrire il meglio di sé per soddisfare il palato degli appassionati di mixology.

Il lancio sul mercato italiano è stato organizzato da Fine Spirits presso l’Agriturismo Ferdy Wild, una realtà familiare incastonata nella cornice delle Alpi Orobiche: la degustazione di Farmer’s Reserve Strength Gin in un Tom Collins e in un Martini Cocktail è stata realizzata durante il pranzo in baita.

“Come Fine Spirits siamo orgogliosi di portare in giro per l’Italia la filosofia del brand Farmer’s, visitando e supportando alcune realtà agricole locali, guardiane dei valori fondanti della nostra identità”, sottolinea Paolo Gargano, amministratore delegato di Fine Spirits.

Il progetto ha il suo punto di forza nel fatto che Farmer's Gin è una delle poche marche al mondo che controllano interamente la filiera, autoproducendo l’alcol da cui inizia il processo produttivo: può passare dal chicco al bicchiere in appena una settimana. Il grano proviene da 1000 Springs Mill a Buhl viene portato a Distilled Resources, Inc. (DRINC) a Rigby. La prima azienda, ossia 1000 Springs Mill è un'organizzazione biologica e non ogm di proprietà locale che produce a beneficio della comunità: i proprietari Tim Cornie e Kurt Mason, insieme al loro team e alle loro famiglie, coltivano grano biologico certificato Usda e altre colture nella Magic Valley dell’Idaho da tre generazioni e sono considerati pionieri del movimento locale dell’agricoltura biologica. Drinc, guidata dal fondatore e distillatore Gray Ottley, produce gin e altri liquori super premium dal 1988: è stata la prima distilleria negli Stati Uniti ad essere certificata biologica nel 1999.

Fine Spirits è una società di importazione e distribuzione specializzata in spirits di qualità, spesso prodotti da realtà artigianali e micro-distillerie. Accanto a brand prestigiosi come i whisky scozzesi The Dalmore e The Glendronach, Ron Millonario autentico tesoro peruviano, nel portfolio compaiono alcune delle realtà più interessanti e qualitative di questi ultimi anni, tra cui Isle of Harris Distillery, Transcontinental Rum, Mhoba Rum e l’innovativa distilleria italiana Winestillery.