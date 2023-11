Grana Padano: una mostra fotografica che fa la storia

Un laboratorio didattico di fotografia promosso dal Consorzio di tutela del Grana Padano per raccontare, attraverso le immagini, la storia e le tradizioni del formaggio simbolo dell'italianità e la Dop più consumata al mondo.

L'iniziativa, partita il 23 settembre, si è articolata in cinque incontri guidati dal fotografo Ruggero Ughetti, che si sono svolti tra le provincie di Brescia, Verona e Mantova. "I partecipanti hanno potuto apprendere i principi basilari per realizzare un reportage — spiega il presidente del Consorzio del Grana Padano Renato Zaghini — mediante una serie di attività che raccontano con la fotografia i momenti salienti del lavoro nella filiera che ogni giorno fa nascere le forme di Grana Padano. La finalità del Consorzio è stata quella di essere il promotore di un progetto culturale e di aver stimolato la narrazione per immagini della nostra Dop. In secondo luogo, l'obiettivo è stato quello di raccogliere almeno 20 scatti fotografici di qualità per raccontare in modo esaustivo e originale la filiera". Le fotografie consentiranno di arricchire l'archivio d'immagini del Consorzio e saranno utilizzate per attività promozionali sui canali web e social consortili.

"Questo laboratorio didattico di fotografia — sottolinea il direttore del Consorzio di tutela, Stefano Berni — ha raccontato per immagini le fasi fondamentali del processo di produzione del Grana Padano e le sue tradizioni, le pratiche operative, gli uomini e le donne protagonisti della sua bellissima storia".

Venerdì 1° dicembre alle ore 18:00 sarà inaugurata la mostra fotografica “Grana Padano Dop: una storia per immagini” presso la sede di Eataly Art House di Verona, in via Santa Teresa 12. L’esposizione comprende la selezione di 20 fotografie, realizzate durante il laboratorio dai venti fotografi non professionisti che hanno partecipato attivamente a questa esperienza di natura didattica: le immagini. La ricognizione fotografica è avvenuta nel cuore della zona di produzione del Grana Padano. L’incipit del racconto è ambientato presso un’azienda agricola dove i fotografi hanno documentato l’attività di allevamento delle vacche da latte all’interno del suggestivo contesto ambientale e paesaggistico, caratteristico della Pianura Padana.

La seconda parte del laboratorio è stata dedicata al processo produttivo all’interno di un caseificio. Le fotografie testimoniano i momenti più significativi della nascita del formaggio nelle caldaie di rame, fino al momento in cui la forma inizia il suo lungo riposo nei magazzini di stagionatura.

Il reportage si chiude idealmente con la suggestiva fase della marchiatura a fuoco della forma che sancisce il momento in cui il formaggio diventa ufficialmente Grana Padano Dop.

I fotografi che hanno partecipato al laboratorio provengono dalle provincie di Mantova, Verona e Brescia, zone, cuore del Consorzio Grana Padano: Luca Artioli, Vincenzo Basile, Giulia Bellintani, Ezio Bignotti, Gianluca Bonazzi, Claudio Brambilla, Mattea Caccamo, Cristina Gallini, Antonella Gialdi, Matteo Fantuzzi, Rosy Fezzardi, Loris Franzini, Monica La Barbera, Ambra Mariani, Lucia Papaleo, Mauro Rossi, Cristina Soardo, Francesca Tirelli, Alex Veneri, Nicola Zago. Durante l’inaugurazione della mostra verranno consegnati i diplomi ai venti partecipanti.