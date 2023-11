Benessere animale: un Libro Bianco per sfatare le fake news

E' stato presentato ieri alla Camera dei Deputati il primo Libro Bianco dedicato alla sostenibilità nella salute animale, umana e ambientale, frutto del progetto multidisciplinare "One Health: sostenibilità, benessere e prevenzione", a cura di Msd Animal Health, azienda specializzata nella salute animale.

Il Libro Bianco parte da una rivelazione importante: la mancanza di consapevolezza della circolarità del benessere tra mondo animale, umano e ambientale. Il concetto circolare di One Health sembra infatti ancora sfuggire al consumatore o talvolta sembra poggiare solamente su due dei tre elementi (uomo, ambiente, animale), abbinati di volta in volta in modo differente. Il 75% dei rispondenti tra i consumatori dice infatti di non conoscere l’approccio One Health ed è solo quindi parzialmente consapevole del filo che unisce le scelte di consumo orientate alla salute umana con il benessere animale e la sostenibilità.

Dall’analisi delle conversazioni online emerge invece come, tra le fonti principali di informazione, si attestino i media, soprattutto online, che comprendono principalmente quotidiani nazionali e locali, testate specializzate e di lifestyle, insieme ai social network, che rappresentano anche il luogo favorito per il confronto, l’interazione e il coinvolgimento degli utenti, in particolare in merito ad aspetti legati all’emotività e alla sensibilità dei singoli individui. Risulta quindi evidente l’importanza di affidarsi al parere degli esperti per veicolare informazioni corrette.

Il documento sottolinea la necessità di adottare approcci olistici che promuovano non solo il benessere degli animali ma anche la salute e la prosperità degli ecosistemi, delle popolazioni umane e del pianeta nel suo complesso. Sfata le principali fake news in tema di sostenibilità delle produzioni alimentari, di benessere e di salute animale. E offre strategie attuabili e raccomandazioni pratiche per aiutare i protagonisti del settore ad avere un impatto positivo sull'ambiente, sul benessere degli animali e sulla salute pubblica.

“Preservare la salute globale è possibile solo con la collaborazione multidisciplinare dei diversi settori coinvolti e l’approccio collaborativo del One Health, o Salute Unica, è la scelta vincente per assicurare il benessere collettivo", ha spiegato Debora Orrico, Customer Value & Institutional Affairs Director Italy and Greece Cluster di MSD Animal Health.

All'incontro hanno partecipato anche istituzioni politiche e scientifiche, esperti in sostenibilità e rappresentanti delle principali associazioni di categoria come UnaItalia (Unione Nazionale Filiere Agroalimentari Carni e Uova), Assica (Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi), Assocarni (Associazione Nazionale Industria e Commercio Carni e Bestiame) e Assoavi (Organizzazione interprofessionale allevatori e produttori avicunicoli), che hanno condiviso le loro esperienze per esplorare le criticità e le opportunità in tema di sostenibilità ambientale e benessere animale.

Davide Calderone, direttore dell'Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi (Assica) ha parlato della lotta allo spreco nella filiera suina, affrontando il tema delle tecnologie legate alla sostenibilità̀ ambientale e al benessere ambientale all’interno di un progetto pilota che potrebbe essere uno standard di definizione di allevamento sostenibile.

Lara Sanfrancesco, direttore generale dell'Unione Nazionale Filiere Agroalimentari Carni e Uova (Unaitalia) si è concentrata sulla biosicurezza negli allevamenti presentando il mondo avicolo come best practices in ottica di sostenibilità̀ e One Health.

François Tomei, direttore generale dell'Associazione Nazionale Industria e Commercio Carni e Bestiame (Assocarni) ha presentato la filiera delle carni rosse e fatto una riflessione sui progressi compiuti dalla filiera e sulle numerose sfide ancora da affrontare tenuto conto dei benefici che derivano dal benessere animale nella filiera.