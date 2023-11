Atlante, riflessioni con gli stakeholder sulla sostenibilità

È stato un successo l'evento dal titolo Sustainability for theFuture - Awareness Day," svoltosi ieri presso l'Auditorium della Fondazione MAST a Bologna. Lo comunica Atlante, l'azienda italiana protagonista nel settore della grande distribuzione alimentare. L'iniziativa, inserita nell'ambito delle attività di responsabilità sociale d'impresa di Atlante, ha confermato "l'importanza dell'azienda nel promuovere la consapevolezza sulla sostenibilità, un obiettivo centrale che Atlante onora sia attraverso le proprie pratiche aziendali che mediante la sensibilizzazione e la divulgazione di esempi concreti".

L'evento ha preso il via con la visione del docu-film "A life on our planet" del naturalista e divulgatore scientifico Sir David Attenborough. "Una riflessione sull'impatto dell'umanità sulla Terra e su come ciascuno di noi può contribuire a rendere questo impatto meno gravoso -sottolinea un comunicato ufficiale- è stata al centro del dibattito, offrendo spunti per un approccio più consapevole e responsabile verso la sostenibilità". Le testimonianze dirette dai partners di Atlante, tra cui il Bologna Football Club, la Bologna Business School e la International School of Bologna, "hanno arricchito il dibattito, fornendo chiavi di lettura fondamentali per un impegno concreto e orientato al futuro".

L'evento ha visto la partecipazione di alcune personalità, tra cui alcuni membri della Famiglia Saputo proprietaria del Bologna Football Club e di una della scienze lattiero casearie più grandi del mondo, in Canada. Presenti anche Andrea Segrè, l'ambasciatore Enzo Angeloni (direttore generale per la promozione del sistema Paese), alcuni membri del consolato britannico, nonché la dirigenza della Bologna Business School e della International School of Bologna.

“Oggi non si parla di business -spiega Natasha Linhart ceo di Atlante-. Il senso di questa iniziativa è, invece, quello di accendere i fari su quanto sia necessaria una consapevolezza, personale e collettiva, riguardo alla salvaguardia del nostro pianeta. Raccogliamo qui a Bologna 300 persone, di diverse estrazioni, formazioni e indirizzo, una grande quantità di giovani quasi tutti al di sotto dei 20 anni. Siamo l’ultima generazione a poter fare davvero la differenza in questo sforzo globale, importantissimo di salvaguardare il nostro pianeta. Dopo non ci sarà più tempo. Ancora una volta però la consapevolezza è l’arma che ci consentirà di accendere una luce di speranza. Il nostro pianeta è un bene comune, un patrimonio che ci è stato affidato, e dobbiamo agire con determinazione per garantirne la sostenibilità”.

“Il Bologna FC -aggiunge la direzione del gruppo- è da sempre un club molto attento alle tematiche di sostenibilità. L'obiettivo è quello di mostrare che non siamo solo una squadra di calcio ma anzi una società che si occupa di temi di sostenibilità sociale e ambientale a 360 gradi. Il calcio, avendo un ruolo educativo fondamentale ed essendo una cassa di risonanza internazionale, rappresenta una componente necessaria per processi ad impatto positivo, ed è per questo che creiamo progettualità valoriali nel lungo periodo che portino beneficio al territorio e a tutta la comunità”.

Alla Scuola Internazionale di Bologna -dice ancora la direttrice Janecke Aarnaes- consideriamo l'istruzione come una leva di cambiamento positivo. Ci sforziamo di far germogliare nei nostri studenti le capacità e le predisposizioni per diventare attori di un cambiamento in grado di creare un mondo giusto e sostenibile. Sono grata ad Atlante per aver dato voce agli studenti dell'ISB, che rappresentano la futura generazione di guardiani del nostro pianeta, in occasione dell'importante evento Sustainability for the Future”.