Nestlé sviluppa in Cina N3, il latte in polvere con probiotici

Nestlé ha presentato in Cina una nuova gamma di latte in polvere: si chiama N3 ed è prodotta con latte vaccino arricchito con nutrienti essenziali. La gamma comprende una variante a base di latte intero e una a base di latte scremato: entrambe sono ad alto contenuto proteico in modo da favorire una dieta equilibrata per le famiglie. Arricchita con vitamine, proteine e minerali, la gamma N3 comprende anche probiotici che favoriscono la salute delle ossa, la crescita muscolare, la forza e l'immunità. Inoltre, vanta un basso contenuto di lattosio e oltre il 15% di calorie in meno. In una fase successiva, il latte N3 estenderà la sua presenza ad altre categorie di prodotti, consentendo a Nestlé di contribuire alla salute e al benessere durante le varie fasi della vita.

L'azienda, grazie a una tecnologia proprietaria, ha ridotto il lattosio, zucchero presente nel latte vaccino, utilizzando enzimi specializzati: in questo modo ha ottenuto fibre prebiotiche che contribuiscono "alla crescita di più bifidobatteri fino a tre volte, offrendo benefici al microbioma intestinale degli adulti sani", secondo quanto dichiarato dalla multinazionale in un comunicato.

Nestlé sostiene di essere la "prima azienda a lanciare un prodotto lattiero-caseario con fibre prebiotiche derivate dal lattosio intrinseco del latte". Il risultato è stato ottenuto sfruttando le "capacità di ricerca e sviluppo a livello mondiale, tra cui quelle in Svizzera e a Singapore". Gli esperti dei centri di ricerca e sviluppo di Pechino hanno adattato la tecnologia a livello locale per consentire il lancio di prodotti lattiero-caseari nutrienti, appositamente studiati per soddisfare le esigenze e le preferenze alimentari dei consumatori locali.

"Siamo entusiasti di lanciare questa innovazione scientifica unica nel suo genere, che contiene tutti i nutrienti chiave del latte, ma è a basso contenuto di lattosio e contiene speciali fibre prebiotiche associate a diversi benefici per la salute", sottolinea Stefan Palzer, chief technology officer di Nestlé-. Questo latte servirà come base per la prossima generazione di prodotti nutrienti, che andranno a beneficio di molti consumatori, comprese le persone intolleranti al lattosio e coloro che desiderano migliorare la propria salute gastrointestinale. È anche una prova dei nostri sforzi per sviluppare tecnologie all'avanguardia che possono essere applicate a diverse categorie, marchi e aree geografiche".

"N3 -aggiunge David Zhang, ceo di Zone Greater China per Nestlé- trasformerà l'esperienza di consumo del latte per i consumatori cinesi, consentendo a chi ha sensibilità al lattosio e all'apparato gastrointestinale di gustare un bicchiere di latte nutriente senza preoccupazioni. Siamo orgogliosi di essere il primo mercato a introdurre il latte N3. Questo dimostra ulteriormente l'impegno costante di Nestlé nel proporre continuamente innovazioni rilevanti per i consumatori locali".