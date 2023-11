Diageo si affida all'ecoTote per spingere sull'economia circolare

Diageo è il primo produttore di alcolici a firmare un accordo globale con la società hi-tech ecoSpirits per la distribuzione di Gordon's, Captain Morgan e Smirnoff in confezioni di vetro riutilizzabili in 18 mercati nei prossimi tre anni. L'obiettivo dell'intesa è l'economia circolare: ecoSpirits, infatti, offre la prima tecnologia al mondo per la distribuzione di alcolici a basse emissioni di carbonio e con minori rifiuti, attraverso un formato di economia circolare, noto come ecoTote. I tre marchi utilizzeranno la tecnologia ecoSpirtis: consente la distribuzione degli spirits in un ecoTote da 4,5 litri che si dice funzioni come un fusto. Questo sistema garantisce un'economia circolare a ciclo chiuso: l'ecoTote svuotato sarà raccolto, sottoposto a pulizia in strutture esterne e quindi riempito con lo stesso distillato per la successiva distribuzione e utilizzo.

L'ecoTote è progettato per un massimo di 150 utilizzi, con l'obiettivo di sostituire il consumo di fino a 1.000 bottiglie di vetro durante il loro ciclo di vita. Inoltre, dopo il sesto utilizzo si prevede un potenziale vantaggio in termini di impronta di carbonio rispetto al volume equivalente di liquido in bottiglie di vetro da 70cl.

Il lancio del nuovo imbllaggio sui primi mercati è previsto per il 2024 e segna una progressione verso l'obiettivo di Diageo di ridurre del 50% le emissioni di anidride carbonica lungo tutta la catena di fornitura entro il 2030 raggiungendo emissioni nette zero entro il 2050. L'accordo segue il programma ecoSpirits di Diageo in corso con Smirnoff in Indonesia: iniziato nel 2022, il programma è attualmente attivo in 38 bar. La partnership mira a fornire a Diageo vantaggi in termini di sostenibilità, riducendo le emissioni di carbonio e i rifiuti.

"Questo è un altro esempio di tripla vittoria in cui il pianeta, i consumatori e Diageo ne beneficeranno tutti -spiega Ewan Andrew, presidente della catena di fornitura e approvvigionamento globale e chief sustainability officer di Diageo-. Saremo in grado di ridurre le emissioni di carbonio e i costi, e i pub e i bar beneficeranno della facilità di avere confezioni di alcolici riutilizzabili". "La missione di ecoSpirits è quella di porre fine al vetro monouso nell'industria degli alcolici e del vino -sottolinea Paul Gabie, ceo di ecoSpirits-. Affinché l'economia circolare raggiunga una scala globale, gli innovatori come ecoSpirits hanno bisogno del sostegno di leader del settore come Diageo per catalizzare la transizione del packaging da lineare a circolare. Pertanto, questa nuova partnership globale è una pietra miliare significativa per ecoSpirits e per il nostro viaggio verso un futuro circolare. Siamo grati ai nostri partner di Diageo per la serietà del loro impegno a favore di un mondo più sostenibile e inclusivo".