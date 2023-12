Ruanda: Bei investe 100 mln euro per le imprese agricole

100 milioni di euro di finanziamento agli agricoltori e alle imprese agricole di tutto il Ruanda, con l'obiettivo di resistere agli impatti da cambiamento climatico. Alla Cop28 di Dubai, la Banca europea per gli investimenti (Bei) e la Banca di Kigali hanno confermato lo sviluppo di una nuova iniziativa mirata di finanziamento dell'agricoltura sostenibile: si tratta del primo programma di finanziamento aziendale per la resilienza climatica in Ruanda e del "più grande sostegno mai realizzato dalla Banca europea per gli investimenti agli investimenti del settore privato in Ruanda", secondo quanto si legge in un comunicato stampa della Bei.

Si prevede che il regime sbloccherà 100 milioni di euro in nuovi investimenti sul clima da parte dei piccoli agricoltori e dell’agroindustria, oltre a migliorare l’accesso ai finanziamenti da parte delle imprese, i cui proprietari sono donne. “L'obiettivo finale è quello di realizzare il nostro ambizioso piano d’azione sul clima per ridurre le emissioni di carbonio del 38% entro il 2030. Il raggiungimento di questo obiettivo richiederà 11 miliardi di dollari, quindi incoraggiamo tutti a prendere parte a questa iniziativa. BK ha aperto la strada alle banche commerciali in Ruanda nell’incorporare i finanziamenti verdi”, ha affermato l'amministratore delegato del Rwanda Green Fund Teddy Mugabo.

L’iniziativa mira ad affrontare i vincoli creditizi di lunga data che frenano gli investimenti agricoli del settore privato, facilitando l’accesso a prestiti dedicati a lungo termine e sarà attuata in stretta collaborazione con l’Unione Europea, che sostiene i programmi agricoli in Ruanda compreso lo sviluppo della catena del valore, in particolare nell'orticoltura e nell'acquacoltura.

Dal 1970 il Ruanda ha registrato un aumento della temperatura di 1,4 gradi centigradi, superiore alla media globale. Si prevede che la maggior parte delle parti del Ruanda subirà un aumento delle precipitazioni più intense, che aumenterà l’intensità e la frequenza delle inondazioni e delle frane. L'intervento della Bei è quindi cruciale per un Paese dove il 60% dei lavoratori sono occupati nel settore agricolo. Tuttavia, come ricorda il comunicato della Bei, l’accesso ai finanziamenti nel settore agricolo è limitato, tra gli altri fattori, dalla mancanza di garanzie collaterali, dalla storia creditizia e dall’accesso limitato ai mercati dei capitali.

In Ruanda, il divario di genere nell’accesso ai prestiti agricoli rimane significativo, con il 74,5% degli uomini che vi ha accesso, mentre solo il 25,5% delle donne ne ha accesso, mentre ancor più esiguo è il numero di imprese agricole a conduzione femminile, sebbene nel Paese africano, circa il 71% delle donne sia occupata nel settore primario.

La nuova iniziativa includerà finanziamenti dedicati alle imprese possedute e gestite da donne, nonché all’impiego e al servizio delle donne. Il regime finanziario sosterrà gli investimenti per aumentare la produttività agricola, migliorando l’accesso ai finanziamenti in tutto il settore agricolo e l’emancipazione economica delle donne. Almeno il 30% del finanziamento totale nell’ambito del nuovo regime sarà dedicato alle imprenditrici o alle imprese in cui la maggioranza dei dipendenti sono donne.