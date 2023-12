The Bezos Earth Fund destina 57 milioni ad alimentazione e clima

The Bezos Earth Fund, il Fondo per la Terra del miliardario Jeff Bezos ha annunciato 57 milioni di dollari (pari a oltre 52,4 milioni di Euro) in sovvenzioni legate all'alimentazione per affrontare la duplice minaccia del cambiamento climatico e della perdita di biodiversità. La sovvenzione, sottolinea il comunicato della società, "è parte del suo impegno di 1 miliardo di dollari per affrontare l'impatto del sistema alimentare sul clima e sulla natura". Il fondo, aggiunge la nota, "stanzierà i restanti 850 milioni di dollari entro il 2030 per sostenere l'ambiziosa attuazione dell'agenda globale emergente sui sistemi alimentari e il clima".

Il fondo di Bezos, unitamente allo stanziamento, ha chiesto una "maggiore attenzione e un maggiore impegno per la trasformazione dei nostri sistemi alimentari, mentre i Paesi hanno firmato una dichiarazione annunciata alla COP28 per integrare meglio il cibo nei loro obiettivi climatici".

"Non possiamo più permetterci che il cibo resti ai margini delle conversazioni sul clima e sulla natura -sottolinea Andrew Steer, presidente e amministratore delegato del Bezos Earth Fund-. Il cibo è una vittima, un problema e una soluzione nelle crisi del clima e della natura, e dobbiamo aumentarne il profilo nella discussione. Plaudiamo ai Paesi che hanno alzato le loro ambizioni, dando priorità al cibo nei loro obiettivi climatici, e li esortiamo a fare di più e con più coraggio. Dobbiamo fare le cose in modo diverso per nutrire una popolazione globale in crescita senza degradare il pianeta e questo è il momento di agire".

Il Bezos Earth Fund, insieme ad altre 16 società filantropiche, ha inoltre firmato e annunciato una nuova dichiarazione d'azione filantropica, impegnandosi a investire, sostenere e collaborare per affrontare la sicurezza alimentare e la sostenibilità in linea con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi.

"I sistemi alimentari, il modo in cui produciamo, trasformiamo, imballiamo, spediamo, mangiamo e sprechiamo -prosegue il comunicato ufficiale- contribuiscono a un terzo delle emissioni globali di gas serra, ma sono sottofinanziati e troppo spesso trascurati nelle discussioni sul clima".

I 57 milioni di dollari annunciati fanno parte del più ampio portafoglio alimentare del Fondo per la Terra, che sostiene una serie di innovazioni che vanno dallo sviluppo di recinzioni virtuali a basso costo per il bestiame alla promozione di diete ricche di piante e proteine alternative. "Insieme all'acceleratore di ricerca e sviluppo sul metano enterico del Global Methane Hub -aggiunge la nota-, il Fondo per la Terra sta investendo in una serie di innovazioni per ridurre le emissioni di metano dal bestiame fino al 30% nei prossimi 10-15 anni". Ulteriori sovvenzioni forniscono finanziamenti per l'identificazione e lo sviluppo di mangimi a basso contenuto di metano, l'allevamento di bestiame a basso contenuto di metano e l'utilizzo di un sensore indossabile per misurare le emissioni di metano delle mucche.

"Il tempo è fondamentale se vogliamo avere un impatto significativo sulla riduzione delle emissioni in questo decennio -spiega Marcelo Mena, ceo del Global Methane Hub-. Iniziative come l'Acceleratore, che concentrano gli sforzi sul settore a più alta emissione di metano, faranno avanzare importanti ricerche e contribuiranno a creare soluzioni a lungo termine per la riduzione del metano, oltre a garantire la sicurezza alimentare ed economica delle comunità locali che vi partecipano, in particolare nel Sud del mondo".

Le sovvenzioni stanno sostenendo i piani innovativi dello Stato di Pará in Brasile per raggiungere l'azzeramento della deforestazione illegale entro i prossimi tre anni, creando il più grande sistema di tracciabilità degli animali al mondo. In collaborazione con il Programma Earth Rover, il Bezos Earth Fund sta sviluppando la conoscenza degli ecosistemi del suolo attraverso la sismologia per valutare il potenziale del suolo di sequestrare quantità significative di anidride carbonica.

Il Fondo per la Terra sostiene gli sforzi per affrontare la perdita e lo spreco di cibo in collaborazione con la Food and Land Use Coalition (FOLU), creando un'alleanza di Paesi che lavorano per trasformare i sistemi alimentari. Inoltre, in collaborazione con il think-and-do-tank Clim-Eat, stiamo identificando e alimentando le innovazioni tecnologiche più audaci nei sistemi alimentari e riunendo gli attori chiave per accelerarne lo sviluppo e la diffusione.

"Alla COP28 è giunto il momento di trasformare le promesse e gli impegni in azioni e finanziamenti per soluzioni alimentari innovative e per la trasformazione dei sistemi alimentari -commenta Andy Jarvis, direttore del Future of Food del Bezos Earth Fund-. Il cibo non è solo un momento della COP28, ma è l'inizio di un vero e proprio momento, e attraverso le sovvenzioni che stiamo annunciando lo realizzeremo".