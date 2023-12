Gal: 63 mln euro alla Lombardia, ulteriori 3,15 mln per il Lazio

Regione Lombardia ha completato le procedure per finanziare, con oltre 63 milioni di euro, le "Strategie Leader" presentate da 15 società dei Gruppi di azione locale (Gal). Lo annuncia l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi. “Dopo la verifica di costituzione delle società – dichiara l’assessore Beduschi – che comprendono amministrazioni locali e soggetti privati impegnati in progetti per valorizzare i territori, mettiamo a disposizione le risorse del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della Pac 2023-2027 della Regione Lombardia, che arriveranno nelle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Mantova, Monza e Brianza, Pavia e Sondrio”.

“Nei prossimi anni – prosegue Beduschi – i Gal avranno un ruolo fondamentale per mettere in campo numerose azioni, che vanno dalla tutela dell’ambiente e del patrimonio boschivo e zootecnico, ma che saranno inoltre dedicate alle imprese con attività di formazione, aggiornamento e scambio di buone pratiche”. I fondi saranno inoltre utilizzabili per la realizzazione di infrastrutture di viabilità forestale, per l’avvio di startup non agricole o per attivare azioni di informazione e di promozione dei prodotti e dei territori.

“L’obiettivo più importante – conclude l'assessore – è alimentare un processo virtuoso di contrasto allo spopolamento delle aree rurali e dare impulso allo sviluppo e alla creazione di servizi ai cittadini, oltre alla valorizzazione del patrimonio naturale, culturale ed economica di aree considerate, a torto, periferiche”. Contemporaneamente, nel Lazio, l'assessorato regioinale all'Agricoltura ha pubblicato la determina di approvazione di tutte e 16 le strategie di Sviluppo Locale presentate dai Gruppi di Azione Locale (Gal), partecipanti al bando pubblico dello scorso ottobre. Nello specifico sono stati 319 i territori che hanno aderito ai programmi di Sviluppo Locale di tipo partecipativo. In particolare, si tratta di tutti comuni appartenenti alle Aree D (Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo) e alle C (Aree rurali intermedie della classificazione territoriale definita per lo sviluppo rurale).

"Attraverso un importante lavoro svolto dalla nostra direzione, che ha completato l'iter istruttorio entro il tempo stabilito del 2 dicembre, abbiamo mantenuto la promessa di finanziare tutte le Strategie di Sviluppo presentate dalle aree rurali interessate. Inoltre con uno sforzo finanziario, grazie all’attivazione di una specifica operazione di overbooking incardinata sulle risorse del bilancio regionale, siamo riusciti a reperire ulteriori 3.15 milioni di euro, che si sono aggiunti ai 73 milioni di euro stanziati dal bando pubblico, garantendo così piena copertura finanziaria a tutti i progetti", spiega l’assessore al Bilancio, alla Programmazione economica, all’Agricoltura e Sovranità alimentare, alla Caccia e alla Pesca, ai Parchi e alle Foreste Giancarlo Righini.