Whisky: ecco la collezione firmata Stella e Mary McCartney

The Macallan, in collaborazione con Stella e Mary McCartney, ha creato la terza edizione di The Harmony Collection, serie limitata di uscite annuali che mette in luce la mentalità innovativa e creativa della distilleria. La nuova release celebra le terre di Scozia attraverso il single malt whisky The Macallan Harmony Collection Amber Meadow, ispirato dall'amore delle sorelle McCartney per la Scozia, un sentimento nutrito dai loro ricordi nella campagna scozzese.

Per sottolineare questo profondo legame con la terra, le scatole e le etichette delle bottiglie sono state realizzate utilizzando gli sfalci d’erba solitamente abbandonati, abbracciando così il riutilizzo di materiali naturali per far nascere bellezza da risorse giunte ormai alla fine della loro vita. E il packaging è arricchito da fotografie della The Macallan Estate scattate da Mary McCartney.

Secondo il Whisky Maker Steven Bremner "c'è molto da scoprire con The Macallan Harmony Collection Amber Meadow. È un single malt che profuma di prati caldi e campi d'orzo maturi, con un finale ricco e agrumato. Il colore 100% naturale che ricorda quelli dei tramonti estivi arriva dalle nostre eccezionali botti di rovere stagionate con bourbon e sherry, e riflette la ricchezza del gusto che ci aspetta. Al naso, agrumi freschi e caprifoglio si intersecano con note di vaniglia, cocco e orzo maturo. All'assaggio, prevalgono note di rovere, limone e melone, accompagnate da sapori che ricordano gli scones scozzesi e mandorle unite al tè verde, prima di lasciare il posto a un finale persistente, ricco e dolce".

La partnership tra Macallan e le sorelle McCartney si concentrerà anche su una collezione di pezzi lifestyle (bicchiere, brocca, secchiello per il ghiaccio ecc.): Togeter: A Collection for The Macallan by Stella e Mary McCartney, in edizione limitata e venduta esclusivamente come set.

La Macallan Distillery, distribuita in esclusiva per l’Italia, da Velier, è situata vicino a Easter Elchies House, a Craigellachie, nella regione Speyside della Scozia, e fu fondata nel 1824. Negli anni, la distilleria è divenuta celebre per i suoi invecchiamenti in ex sherry cask, per i primi imbottigliamenti dedicati agli importatori italiani e per le gloriose esportazioni degli anni Settanta e Ottanta, arrivando a conquistarsi quella fama che oggi fa considerare il Macallan «il re dei single malt whisky»: un vero e proprio status symbol nel mondo dei distillati.