Nasce l'alleanza globale del latte per la riduzione di emissioni di metano

Danone, Bel Group, General Mills, Lactalis Usa, Kraft Heinz e Nestlé. Sono queste le sei aziende lattiero-casearie che hanno deciso di allearsi per ridurre le emissioni di metano. Come primo atto, i sei membri della Dmaa, la Dairy methane action alliance inizieranno a dichiarare le loro emissioni di metano entro la metà del 2024: subito dopo redigeranno piani d'azione per il metano entro la fine del 2024 per ridurre le emissioni di metano nelle loro filiere lattiero-casearie. L'iniziativa rientra nell'ambito di una nuova alleanza globale lanciata questa settimana al vertice sul clima delle Nazioni Unite a Dubai.

Secondo l'Agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente, il metano è quasi 30 volte più potente dell'anidride carbonica e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ha dichiarato che il bestiame è responsabile di circa il 30% delle emissioni globali di metano di origine antropica.

L'alleanza rappresenta un primo passo che definisce un nuovo modello di trasparenza, partecipazione e riduzione delle emissioni nel settore alimentare. Con il gruppo no-profit statunitense Environmental defense fund a guidare l'iniziativa e a fornire supporto agli agricoltori e alle aziende, oltre a ricerche all'avanguardia su soluzioni innovative come la modifica della dieta delle mucche e il miglioramento della gestione del letame, la Dmaa si è dichiarata pronta ad avere un impatto globale.

Secondo una valutazione del 2021 della Climate & clean air coalition e del programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, la riduzione del 45% del metano causato dall'uomo in questo decennio manterrebbe il riscaldamento globale al di sotto dei 2 gradi Celsius.

Sebbene le aziende coinvolte nella nuova alleanza non debbano impegnarsi a ridurre le proprie emissioni di metano di una quantità specifica, la misurazione accurata e la rendicontazione più rigorosa diverranno strumenti fondamentali per le aziende che intendono ridurre le proprie emissioni, inducendo una maggiore responsabilità.

"Ridurre le emissioni di metano nel settore lattiero-caseario significa fornire supporto tecnico e finanziario agli allevatori di tutto il mondo per sperimentare possibili soluzioni, come gli additivi per i mangimi - sottolinea Chris Adamo, vicepresidente della divisione Government and public affairs di Danone-. Dobbiamo considerare l'intero spettro di opzioni diverse per le aziende agricole in diverse aree geografiche".

Gli fa eco Fred Krupp, presidente dell'Environmental Defense Fund. "Trasformare il modo in cui produciamo cibo è essenziale per stabilizzare il clima -aggiunge Krupp-. Dobbiamo anche sostenere gli agricoltori che lavorano per nutrire il mondo di fronte ai cambiamenti climatici. Le aziende lattiero-casearie possono partecipare alla lotta contro il cambiamento climatico riducendo l'inquinamento da metano. Questo è un passo avanti entusiasmante per mettere l'azione sul metano al centro dell'attenzione del settore lattiero-caseario".

"In qualità di azienda leader nel settore lattiero caseario, Danone si è impegnata a ridurre le emissioni di metano del latte fresco del 30% entro il 2030 e ad elevare il ruolo del settore lattiero-caseario come soluzione per la salute, la natura e le comunità -dice il chief sustainability and strategic business development officer Henri Bruxelles-. Siamo convinti di poter realizzare questa ambizione collaborando con altri operatori e partner del settore lattiero-caseario per fissare l'asticella, sviluppare strumenti e scalare le migliori pratiche".

"Alcuni dei nostri marchi più amati sono marchi di formaggio, il che sottolinea questa responsabilità, mentre puntiamo a emissioni nette zero entro il 205 -commenta David Shaw, direttore internazionale esg di Kraft Hein-. Prevediamo i progressi che saremo in grado di fare insieme all'Environmental Defense Fund e ad altre aziende leader per mitigare gli impatti sul clima, preservando al contempo l'eredità dei nostri marchi per le generazioni a venire."

Rolf Carlson, vicepresidente della responsabilità sociale d'impresa di Lactalis Usa, ha aggiunto: "il tempo è fondamentale quando si tratta di aiutare gli agricoltori ad adattarsi ai cambiamenti climatici e a mitigarli. Il Dmaa fornisce un forum per la collaborazione tra trasformatori, agricoltori e ricercatori, dove possiamo identificare ed elevare le migliori soluzioni per accelerare i progressi nella riduzione delle emissioni di metano, uno dei più potenti inquinanti climatici".

Infine, secondo Antonia Wanner, responsabile globale delle operazioni e dell'implementazione esg di Nestlé, "la roadmap net zero di Nestlé affronta tutti i tipi di emissioni di gas serra, compreso il metano. Stiamo lavorando con gli agricoltori e i nostri fornitori per trovare modi pratici e convenienti per agire ora. Unendoci a Dmaa, speriamo di incoraggiare una più ampia cooperazione del settore su questa importante agenda, condividendo le nostre intuizioni e imparando dagli altri mentre facciamo progressi verso i nostri obiettivi".