Granarolo: un triennio all'insegna dell'internazionalizzazione

Granarolo punta sulla crescita internazionale, facendo leva sulle eccellenze casearie Dop della tradizione italiana e sulla nuova linea Granarolo Benessere High Protein, che sta riscontrando grandi apprezzamenti in Italia. Sarà pertanto protagonista per tutto il 2024 di alcune delle più rilevanti fiere nazionali e internazionali. Prodotti di qualità tipicamente italiani frutto della valorizzazione del latte di filiera contribuiranno al rafforzamento del posizionamento competitivo in Italia e all’estero, con particolare focalizzazione su Europa e Americhe.

“Prevediamo di chiudere il 2023 con il 40% del fatturato derivante dalle vendite all’estero, in crescita anno su anno – afferma Filippo Marchi, direttore generale di Granarolo –. Con il nuovo piano strategico vogliamo consolidare la nostra presenza sul mercato nazionale e crescere in termini di posizionamento a livello internazionale, forti di prodotti che si distinguono a scaffale e sulla tavola e di una squadra giovane, veloce e focalizzata all’innovazione e alla sostenibilità, attenta ai nuovi stili di consumo, nel nostro Paese come in altri contesti. Il 25% del fatturato di Granarolo oggi arriva da innovazione, con un’attenzione che non è più solo sul prodotto, ma guarda a fattori sempre più importanti quali il livello di servizio e il packaging”.

Al momento sono 19 gli appuntamenti confermati che vedranno la partecipazione di Granarolo nel corso del 2024 in tutto il mondo. Tra gli appuntamenti in Italia vanno ricordati: Marca (Bologna), Sigep (Rimini) e Cibus (Parma). Quanto alle esposizioni all'estero, Granarolo sarà presente, tra le altre, a: Winter Fancy Food (Las Vegas, Usa); Biofach (Norimberga, Germania); Gulfood (Dubai, Emirati Arabi Uniti); Alimentaria (Barcellona, Spagna); Plma (Amsterdam, Paesi Bassi); Thaifex – Anuga Asia (Bangkok, Thailandia); Summer Fancy Food (New York, Usa); Marca China (Shenzen, Cina); Fine Food Australia (Melbourne, Australia); Sial (Parigi, Francia).

Saranno presentate le gamme e le novità di prodotto più distintive, caratterizzate dalla ricerca di elevati standard di servizio, sicurezza e qualità, nonché le novità legate ai nuovi trend di consumo e alle nuove esigenze dei consumatori in Italia e all’estero (healthy, protein, snacking, organic le parole chiave). Particolare risalto sarà dato alla gamma Granarolo Benessere High Protein e alla linea alternative meat 100% vegetale Unconventional, leader di mercato in Italia e che ha vinto per due anni consecutivi l’importante riconoscimento Abillion (https://impact.abillion.com/awards/2023/worlds-best-plant-based-burgers) come “il miglior hamburger vegano al mondo” e il Taste Award 2023 come Best Plant-Based Burger nel Regno Unito.

Le novità più importanti presentate da Granarolo saranno:

Specialità della tradizione casearia italiana, sia per i formaggi freschi, come la mozzarella fior di latte, sia per i duri e Dop come Parmigiano Reggiano, Gorgonzola e formaggi di capra: Granarolo ha vinto 2 medaglie d’oro, 2 d’argento e 5 di bronzo alla 35° edizione dei World Cheese Awards (worldcheeseawards.com), uno dei più importanti eventi mondiali dedicati al formaggio, dove produttori, retailer, buyer e critici gastronomici di tutto il mondo si sono riuniti per giudicare oltre 4.500 formaggi provenienti da 43 paesi.

La Burrata Granarolo, fatta con latte e panne 100% italiane, frutto di un investimento del Gruppo per la costruzione di un nuovo reparto produttivo che ha permesso di entrare da produttore in un mercato in forte espansione sia all’interno dei confini nazionali sia a livello internazionale, disponibile anche per i mercati esteri in versione frozen

La linea Granarolo Benessere, che riunisce i prodotti funzionali del Gruppo dedicati al benessere e a specifici bisogni per tutta la famiglia e che ha come testimonial Gregorio Paltrinieri, nuotatore campione mondiale e olimpico. Protagoniste assolute saranno Granarolo Benessere High Protein, la gamma di prodotti specificatamente studiata per coloro che ricercano un contenuto proteico superiore oltre a un basso contenuto di grassi, senza lattosio e senza zuccheri aggiunti, Granarolo Benessere Accadì Alta Digeribilità, una delle prime esperienze italiane di prodotti lattiero-caseari delattosati, e Granarolo Benessere Kefir.

Il brand Unconventional, la linea alternative meat, 100% vegetale, realizzata in Italia dal lavoro di ricercatori italiani, diventata leader di mercato in Italia e che si è arricchita di nuove referenze come la salsiccia, il filetto di pollo, la cotoletta e le ultime 2 novità, i nuggets e i ravioli ripieni.

Granarolo Cheese Snack, lo snack 100% di formaggio, cotto al forno, shelf stable, ovvero si conserva a temperatura ambiente, ricco di calcio e fosforo, fonte di proteine, senza conservanti, naturalmente senza lattosio e senza glutine, adatto per una dieta vegetariana grazie all’utilizzo di caglio microbico.

Tutte le gamme dello storico brand Yomo, tra cui Oh my Yomo!, la nuova gamma di yogurt bi-componente selezionata dal Sial Innovation Paris 2022 tra le migliori innovazioni di prodotto.La linea Granarolo Bimbi, leader di mercato nel Latte crescita 3, a oggi l’unica sul mercato italiano ad utilizzare il latte fresco alta qualità della filiera Granarolo come base per prodotti per l’infanzia e che nel 2022 ha festeggiato i 10 anni con il lancio di importanti novità, sia liquide sia in polvere.